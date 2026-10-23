 

Подозреваемый в стрельбе по прохожим в пригороде Парижа заминировал свою квартиру

23.10.2026, 21:00, Разное
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Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) сообщила, что по подозрению в причастности к стрельбе в одном из пригородов Парижа задержан 39-летний Кевин Т., ранее судимый. По данным следствия, подозреваемый заминировал собственную квартиру.

Ранее в пятницу, 23 октября, подозреваемый открыл стрельбу по прохожим из автомобиля. В результате обстрела один человек погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Правоохранительные органы Франции расследуют инцидент со стрельбой в одном из пригородов Парижа как теракт.

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