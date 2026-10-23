5000, 9000 или 14 000 шагов: исследование показало, при какой активности мозг работает лучше

Люди, которые ежедневно проходят около 9000–14 000 шагов, в среднем лучше справляются с заданиями на внимание и принятие решений, чем те, кто ограничивается примерно 5000 шагами. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировавшие данные о физической активности 3093 взрослых за 14-летний период.

Работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, показала, что количество шагов связано не только с физическим здоровьем, но и с некоторыми когнитивными способностями. Однако обнаруженные различия были небольшими, а само исследование не доказывает, что именно ходьба улучшает работу мозга.

Учёные из Медицинского колледжа Бейлора использовали данные масштабной американской исследовательской программы «Все мы», организованной Национальными институтами здравоохранения США. В неё вошли сведения о ежедневной активности участников, показателях артериального давления и результатах когнитивных тестов.

Возраст добровольцев составлял от 18 до 93 лет, а средний возраст был около 58 лет.

В отличие от многих предыдущих исследований, где участники самостоятельно сообщали, сколько они двигаются, в новой работе использовались данные фитнес-браслетов. Это позволило объективнее оценить повседневную физическую активность.

Исследователи изучили записи за период с 2009 по 2023 год. При этом не у всех добровольцев имелись измерения за все 14 лет, поэтому индивидуальные показатели активности рассчитывались на основании доступных данных.

Начиная с сентября 2023 года участники прошли один раунд когнитивного тестирования. Он включал четыре задания, оценивавших разные стороны мышления и поведения.

Первое проверяло устойчивость внимания — способность сохранять концентрацию на протяжении определённого времени. Второе оценивало умение игнорировать отвлекающую информацию.

Третье задание было посвящено принятию решений: участникам предлагалось выбирать между немедленным вознаграждением и более поздней выгодой. Четвёртое проверяло способность распознавать эмоции по выражениям лиц.

На основании данных фитнес-браслетов исследователи разделили добровольцев на три группы.

Участники первой проходили в среднем 5108 шагов в день, второй — 8875 шагов, а третьей — 14 161 шаг.

Результаты показали, что люди из двух более активных групп лучше справлялись с заданиями на устойчивость внимания, подавление отвлекающих факторов и выбор между немедленным и отложенным вознаграждением.

Причём эта связь сохранялась даже после учёта возраста, образования, дохода, семейного положения и места рождения участников.

Например, по результатам теста на устойчивость внимания представители группы со средним уровнем активности набирали примерно на 1,76 балла больше, чем наименее активные добровольцы.

У тех, кто проходил около 14 000 шагов ежедневно, преимущество составляло уже 2,17 балла.

Хотя различия оказались относительно небольшими, они наблюдались сразу в нескольких когнитивных тестах.

«В разных областях когнитивных функций люди из более активных групп, как правило, демонстрировали лучшие результаты», — рассказал психиатр Олаолува Окусага из Медицинского колледжа Бейлора.

По его словам, исследованные способности имеют непосредственное отношение к повседневной жизни.

Устойчивое внимание помогает сохранять концентрацию во время работы, а способность подавлять отвлекающие стимулы позволяет эффективнее выполнять задачи, требующие сосредоточенности.

Умение отказываться от немедленной награды ради будущей выгоды может проявляться в самых разных ситуациях — например, когда человек старается избегать импульсивных решений, откладывать деньги или придерживаться долгосрочного плана заботы о здоровье.

Исследователи также попытались выяснить, может ли обнаруженная связь объясняться артериальным давлением.

Анализ показал, что более высокое систолическое давление — верхнее число при измерении — было связано с несколько худшими результатами теста на выбор между немедленным и отложенным вознаграждением.

При этом диастолическое давление, то есть нижний показатель, после учёта дополнительных факторов не демонстрировало статистически значимой связи ни с одним из четырёх когнитивных тестов.

Дополнительный анализ позволил предположить, что более низкое систолическое давление может статистически объяснять около 5% связи между количеством шагов и результатами задания на принятие решений.

Однако это не означает, что снижение давления само по себе приводит к улучшению когнитивных способностей.

Авторы рассматривают и другие возможные объяснения обнаруженных закономерностей.

Например, физическая активность может быть связана с улучшением обмена глюкозы, уменьшением воспалительных процессов и повышением способности мозга адаптироваться к изменениям.

Но эти механизмы непосредственно в исследовании не проверялись, поэтому пока остаются предположениями.

Кроме того, положительная связь с количеством шагов обнаружилась не во всех заданиях.

Способность распознавать эмоции по выражениям лиц существенно не различалась между тремя группами. Также исследователи не нашли статистически значимой связи между изменениями уровня физической активности за годы наблюдений и результатами когнитивных тестов.

Это важное ограничение, поскольку результаты не позволяют утверждать, что увеличение ежедневного количества шагов обязательно приведёт к улучшению внимания.

«Наше исследование было наблюдательным и не предназначалось для определения оптимального количества ежедневных шагов для когнитивного здоровья», — подчеркнул Окусага.

Иными словами, показатели около 9000 и 14 000 шагов нельзя считать установленными нормами, после достижения которых человек начинает лучше концентрироваться.

Эти значения лишь отражают среднюю активность групп, участники которых продемонстрировали более высокие результаты в отдельных тестах.

Есть и другая существенная неопределённость. Когнитивные способности оценивались только один раз, поэтому исследователи не могли определить, улучшилось ли мышление участников за предыдущие годы или, наоборот, ухудшилось.

Кроме того, возможна обратная связь: люди, изначально обладающие более высокими когнитивными способностями, могли просто сохранять более активный образ жизни.

Повседневное поведение добровольцев также напрямую не изучалось. Поэтому нельзя утверждать, что участники, проходившие больше шагов, действительно лучше концентрировались на работе или принимали более рациональные финансовые решения.

Авторы отмечают и ограничения выборки. В анализе не учитывались курение и ожирение, которые могли повлиять на результаты.

Большинство участников были белыми американцами, примерно две трети составляли женщины, а почти все добровольцы хотя бы некоторое время учились в колледже. Такой состав ограничивает возможность распространения выводов на всё население.

Тем не менее результаты дополняют данные о возможной связи продолжительной физической активности с когнитивным здоровьем.

«Наши выводы подтверждают наличие связи между долгосрочной физической активностью и последующими результатами когнитивных тестов, но не доказывают, что физическая активность непосредственно улучшает когнитивные функции», — отметил Окусага.

Учёные рассчитывают, что дальнейшее наблюдение за участниками программы «Все мы» поможет получить более определённые ответы.

Если в будущем добровольцы будут проходить когнитивное тестирование неоднократно, исследователи смогут отслеживать изменения внимания и других мыслительных способностей с течением времени и сопоставлять их с уровнем повседневной активности.

Пока главный результат заключается в том, что люди, регулярно проходящие больше шагов, в среднем демонстрируют несколько лучшие показатели внимания и самоконтроля.

Однако установить, существует ли определённое количество шагов, способное улучшить работу мозга, и насколько велик эффект самой ходьбы, ещё предстоит.