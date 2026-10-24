В СПбПУ создана технология алюминиевой 3D-печати без плавления

Ученые Санкт‑Петербургского политеха создали инновационную методику 3D-печати деталей из алюминия, которая основана на аддитивном производстве в твердом состоянии, то есть без расплавления материала. С помощью новой технологии можно оперативно выпускать и восстанавливать комплектующие для авиакосмической, судостроительной и машиностроительной отраслей.

Ранее технологией аддитивного производства алюминиевых деталей в твердом состоянии располагали Китай и США. Теперь к этому списку добавилась Россия — благодаря специалистам СПбПУ страна получила собственную, полностью автономную технологию, важную для стратегически значимых сфер промышленности.

Классические подходы к изготовлению деталей подразумевают резку листов металла и последующую сложную сборку. К тому же сварка алюминиевых элементов с расплавлением материала неизбежно ухудшает их прочностные показатели.

В новой методике ученые отказались от применения лазера или электронного луча. Вместо этого они задействовали особый инструмент, который взаимодействует с заготовкой за счет трения. Возникающее при этом тепло доводит металл до пластичного состояния, но не позволяет ему расплавиться.

Затем материал наносится слоями на заготовку, а итогом становится деталь с мелкозернистой структурой, прочность которой оказывается выше, чем у изделий, полученных литьем или ковкой. При этом производительность метода на 50 % превосходит технологию WAAM.