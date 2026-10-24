Германия — пожар в бывшей резиденции Гитлера «Орлиное гнездо»

В историческом здании «Орлиное гнездо», построенном для Адольфа Гитлера в Баварских Альпах на юге Германии, вспыхнул сильный пожар. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По данным местной полиции, здание, которое в период нацистского режима использовалось для приема высших чинов, было полностью охвачено огнем. На место происшествия прибыли расчеты пожарной службы.

Власти заявили о задержании подозреваемого, проверяется версия о преднамеренном поджоге. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Здание, возведенное в 1938 году на высоте около 1834 метров над уровнем моря, в настоящее время используется в качестве ресторана и популярного туристического объекта.