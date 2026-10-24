Муравьи: как они отказались от крыльев и заселили всю планету

Вряд ли на планете Земля найдется хоть один человек, который не встречал муравьев: эти крошечные насекомые живут повсюду. Но мало кто знает, как устроена жизнь той грандиозной цивилизации, что скрыта в недрах муравейника. Когда можно увидеть летающих муравьев, почему после смерти царицы колония обречена на гибель и как получилось, что все постоянные обитатели муравейника, включая рабочих и охранников, — это исключительно самки? Раскроем все секреты муравьиного общества в нашем материале.

Как муравьи избавились от крыльев: эволюция в обратную сторону

Семейство муравьев (лат. Formicidae) относится к отряду перепончатокрылых насекомых. А их ближайшие родственники по отряду — это пчелы, осы, шмели и шершни. И все они выглядят как типичные насекомые, то есть имеют крылья, которые у этого отряда полупрозрачные с характерными прожилками или перепонками. «Но у муравьев-то крыльев нет», — скажете вы. Но это не совсем так: мы привыкли видеть муравьев, ползающих по земле, а не летающих, тем не менее, крылья у некоторых из них все же бывают. И у далеких предков муравьев они тоже в свое время были.

Австралийский вид – муравей-бульдог (лат. Myrmecia) с крыльями. Изображение: Ypna at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Общие предки муравьев появились на границе юрского и мелового периодов, примерно 140 – 168 миллионов лет назад, и прошли путь от роющих ос, ведущих одиночный образ жизни, до социальных насекомых, живущих в невероятно сложно организованном сообществе. Даже у самых древних муравьев в строении тел уже прослеживаются специфические признаки, которые указывают на появление социальности, то есть на близкие связи между особями одной группы. Это особенное строение антенн для контактов друг с другом и специальные железы для секреции веществ, определяющих химический код муравьиной колонии.

Интересно, что у древних муравьев позднемелового периода уже замечены признаки разделения на касты: в бирманском янтаре найдены как крылатые самки, так и бескрылые рабочие особи. Вероятно, осовидные предки муравьев постепенно перешли к жизни в лесной подстилке и стали охотниками. Таким образом, крылья оказались не так важны и нужны, и даже наоборот: наличие на спине дополнительного балласта затрудняет перемещение под землей. И если насекомое большую часть времени проводит среди травы или в земляных ходах, то от крыльев можно отказаться в пользу других преимуществ. Например, в пользу очень сильного и подвижного тела, которое позволяет муравьям переносить тяжести и сооружать грандиозные жилища.

Муравейник в лесу. Изображение: Magnific

Исследования показывают, что у летающих насекомых большую часть грудной клетки занимают мышцы, приводящие в движение крылья, а остальные мышцы, в том числе и те, что отвечают за поддержку ног и головы, не так развиты. Но у рабочих муравьев все иначе: их тела лишены мускулатуры крыльев и поэтому оптимизированы для более эффективной работы головы, ног и всего тела. Отказ от крыльев в итоге принес муравьям головокружительный успех, превратив их в одно из самых процветающих и многообразных семейств во всем животном царстве.

Виды муравьев и их распространение по миру

На сегодняшний день известно около 14 – 15 тысяч видов муравьев, однако по оценкам энтомологов реальное разнообразие семейства превышает 22 тысячи. В России встречается около 300 видов муравьев.

Муравьи — один из примеров почти космополитного распространения: они живут на всех крупных островах и континентах, кроме Антарктиды. Но, конечно, наибольшее разнообразие муравьев наблюдается в тропических и субтропических широтах. В лесах Амазонии и Юго-Восточной Азии широко распространены кочевые муравьи (лат. Ecitonini) и муравьи-листорезы (лат. Attini), а в засушливых регионах Австралии и Африки процветают бульдоговые муравьи (лат. Myrmeciinae) и фаэтончики (лат. Cataglyphis), способные выдерживать экстремальные температуры поверхности почвы.

В умеренных широтах Евразии и Северной Америки основные виды муравьев представлены подсемействами мирмицины (лат. Myrmicinae), долиходерины (лат. Dolichoderinae) и формицины (лат. Formicinae), к которым относятся всем известные рыжие лесные муравьи.

Муравьи разнообразны по цвету, размерам и форме тела. Среди них встречаются и виды-рекордсмены, такие, например, как гигантский малазийский муравей (лат. Dinomyrmex gigas), достигающий 3 см в длину, и микроскопические виды, такие как Carebara atoma, чьи рабочие особи не превышают 0,8 мм в длину.

Строение муравья Тело. Тело взрослого муравья разделено на три отдела: голову, грудь и брюшко, которые соединены подвижными сочленениями. Отличительная черта видов семейства Formicidae и еще нескольких групп перепончатокрылых — это наличие петиоля: одного или двух узловидных члеников между грудью и брюшком. Эта особенность дает таким насекомым массу полезных возможностей. Именно благодаря наличию петиоля муравьи могут так ловко носить предметы, превосходящие их по весу и размеру, обладают гибкостью и маневренностью, которая позволяет строить гнезда и обороняться. Хрупкость муравьев обманчива: покровы тела у этих насекомых образованы хитиновым экзоскелетом, который служит и каркасом для крепления мышц, и надежной защитой от механических повреждений. То есть если у человека скелет спрятан под мышцами, то у муравьев все наоборот: мышцы защищены скелетом. Кроме того, хитиновый покров предотвращает обезвоживание.

Глаза на голове рыжего лесного муравья (лат. Formica rufa). Изображение: April Nobile / © AntWeb.org, CC BY 4.0

Голова. На голове у муравья, как правило, имеются сложные фасеточные глаза и три простых глазка — оцеллия, которые расположены на лбу. Но есть и некоторые виды муравьев, у которых зрение редуцировано или даже полностью отсутствует: это подземные и пещерные виды. У муравьев также есть усики, которые выполняют роль главного сенсорного органа. Ротовой аппарат у муравьев грызущего типа. Верхние челюсти называются мандибулами или жвалами и имеют разнообразные зубцы: они нужны для защиты, а также для захвата и удержания различных предметов. Причем у некоторых видов они столь массивны, что превращаются в грозное оружие.

Верхние челюсти (мандибулы) муравья-бульдога. Изображение: Fir0002/Flagstaffotos, GFDL 1.2, via Wikimedia Commons

Лапки. Еще одна особенность в строении муравьев — наличие на лапах специальных присосок, которые обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью. Крылья. Мы привыкли видеть муравьев без крыльев. Но во время периода размножения, который чаще всего бывает весной и в начале лета, на свет появляются молодые самцы и самки с крыльями. В воздухе происходит спаривание, после которого самцы, как правило, погибают, а самки становятся основательницами новой колонии. Будущая матка сбрасывает крылья или отгрызает их. А вот у рабочих муравьев, которые появляются на свет в новой колонии, крыльев никогда не бывает: все они являются самками и потомками царицы.

Жизнь колонии муравьев и социальная структура

Колония муравьев — это социум, живущий по законам матриархата: главная особь здесь женского пола, и только эта самка имеет способность к размножению и может позволить себе прожить долгую и беззаботную жизнь, не беспокоясь о пище, безопасности и крыше над головой. Все бытовые вопросы, от выращивания потомства до поиска пропитания и охраны, здесь решают рабочие особи: это тоже самки, только репродуктивная система у них не развита, и они не могут размножаться. Единственные самцы в муравьином обществе — это те самые крылатые особи муравьев, которые появляются на свет во время роения, оплодотворяют крылатых самок и вскоре погибают: в муравейниках они не живут. Эта ситуация очень напоминает жизнь трутней в пчелином обществе: после спаривания самцы некоторое время находятся в улье, а осенью, с приходом холодов, рабочие пчелы их просто выгоняют на улицу, так как их главная социальная роль заключается в оплодотворении и больше никакой пользы они не несут, только тратят драгоценный мед.

С одной стороны, такая система работает четко и без сбоев, как единый организм, где каждый муравей подчинен законам колонии и знает свое место. С другой стороны, наличие одной-единственной самки, способной к размножению, — слабое место этого социума. Как только матка погибает, колония обречена: для муравьиной семьи начинается обратный отсчет. Численность семьи падает, потому что никто больше не откладывает яйца, а сокращение населения неминуемо приводит к недостатку пищи и разрушению жилища: муравейник жив только до тех пор, пока жива матка. Вы наверняка встречали в лесу заброшенные пустые муравейники: это как раз пример того, что случается, когда погибает главная самка.

Помимо главной самки, в муравьиной семье присутствуют и другие члены общества. Это рабочие особи, на которых держится добыча пищи, забота о потомстве и строительные работы. Среди рабочих есть крупные особи с развитыми мандибулами — это солдаты, которые выполняют функцию защиты муравейника.

Таким образом, муравьи — это эусоциальные животные (прим. ред.: эусоциальность — это форма организации сообществ животных, при которой часть особей не размножается, то есть стерильна, и совместно ухаживает за потомством). У колонии муравьев присутствуют все основные признаки эусоциальности среди животных, а именно:

разделение на касты: наличие одной или нескольких репродуктивных самок и стерильных рабочих особей с разными функциями; совместная забота о потомстве; длительный контакт разных поколений — то есть в колонии одновременно присутствуют и старые опытные особи и молодежь, а рабочие выполняют разные обязанности в зависимости от возраста муравья.

Изображение: Magnific

Роль матки, рабочих и солдат в муравейнике

После брачного лета оплодотворенная самка сбрасывает крылья: они ей больше никогда не понадобятся и новые не вырастут. И пока она ищет подходящее место для своей будущей семьи, в ее организме уже зреет первая партия рабочих особей. Матка — это фундамент колонии. Ее единственная биологическая роль — откладка яиц. Матки обладают гипертрофированным брюшком, заполненным яичниками и жировым телом, и живут намного дольше рабочих особей. Продолжительность жизни матки — от 5 до 25 лет. У некоторых видов основу колонии составляют несколько самок.

Матка окладывает яйца, из которых развиваются личинки и будущие особи муравьев из разных каст. Но на какой стадии личинки определяется будущий пол муравья и его кастовая принадлежность и как это регулируется? Здесь два основных механизма регулирования: генетика и питание. После брачного полета и оплодотворения в организме матки остается запас спермы, который она дозированно расходует на протяжении своей жизни. Но не все яйца оплодотворяются: из неоплодотворенного яйца на свет получается особь мужского пола — то есть тот самый самец с крыльями, а из оплодотворенного яйца в итоге разовьется самка — рабочая особь или крупная самка с крыльями, которая станет маткой. Будущее предназначение самки определяется генетикой, питанием и специфическими ферментами, которые выделяет матка и которые тоже влияют на развитие личинки муравья. Когда колония молодая, ей требуется много рабочих особей, и матка откладывает оплодотворенные яйца, дополнительно регулируя процесс роста личинок ферментами и питанием. А когда колония зрелая, муравейник построен, жизнь налажена и все функционирует стабильно, матка откладывает неоплодотворенные яйца для получения самцов и оплодотворенные со специальным питанием для получения крупных самок с развитыми репродуктивными органами: таким образом колония вносит свой вклад в сохранение вида и расселение его по планете.

Рабочие особи — это стерильные самки. Внутри этой группы часто можно наблюдать полиморфизм — различие в размерах и пропорциях тела: более мелкие рабочие самки выполняют различные функции по поддержанию жизни колонии: от уборки до поиска пищи, а более крупные выполняют роль солдат-защитников. Кроме этого, обязанности рабочей самки часто зависят от возраста. Например, молодые особи делают более легкую работу и находятся внутри гнезда: ухаживают за маткой, чистят и кормят личинок, строят жилище. По мере старения и износа хитинового покрова они переходят к внешним работам: поиску пищи, добыче строительного материала, защите периметра.

Солдаты — это специализированная категория крупных рабочих особей, встречающаяся у многих видов. Их головы и мандибулы непропорционально велики. Солдаты не только защищают гнездо от хищников, но и выполняют утилитарные функции: их массивные головы служат «пробками», перекрывающими входы в гнездо, или дробилками для твердых семян.

Как муравьи строят муравейник и поддерживают в нем порядок

Архитектура муравьиных гнезд — это шедевр инженерной мысли из мира животных. Здесь не только продумано внутренне устройство и есть помещения с различным функционалом, но и уделено внимание безопасности и даже поддерживается нужный микроклимат.

Например, наземные муравейники лесных муравьев представляют собой сложные терморегулирующие конструкции. Купол, сложенный из хвои и растительных остатков, обладает темной окраской и пористой структурой, что позволяет ему быстро поглощать солнечное тепло. А внутренние ходы ведут в глубокие подземные камеры, где температура и влажность поддерживаются на строго заданном уровне, необходимом для развития личинок.

Подземные лабиринты тоже разделены по своему функционалу. Здесь есть камеры с разным назначением: помещение для матки, отдельное место для яиц, ясли для личинок младших возрастов и склады для семян. Муравьи строго следят за санитарным состоянием жилища: все пищевые отходы и прочий мусор выносятся на свалки, которые обычно расположены за пределами муравейника. Умершие особи тоже подлежат немедленной утилизации: трупы муравьев выносятся на мусорку, чтобы умерший собрат не стал источником распространения инфекций и причиной гибели колонии. Поддержание порядка в таких мегаполисах требует колоссальных затрат энергии и строгой гигиены: постоянная чистка друг друга и обработка тела антибактериальными секретами желез предотвращают развитие грибковых инфекций.

Вентиляция в муравейнике обеспечивается за счет разницы температур и архитектуры входных отверстий: здесь все спланировано настолько гениально, что внутри всегда проходят потоки свежего воздуха.

Есть виды, которые не строят постоянные муравейники классической формы. Это, например, группа кочевых муравьев, к которым относятся виды, постоянно перемещающиеся с места на место. Или муравьи-портные (лат. Oecophylla smaragdina) сооружают подвесные гнезда в кронах деревьев, склеивая листья с помощью шелковистых нитей, которые выделяют их собственные личинки. Рабочие берут личинок в мандибулы и используют их нити, сшивая края листа. А в пустынях, где нет укрытия от палящего солнца и жары, муравьи-жнецы (лат. Messor) выкапывают вертикальные шахты глубиной до нескольких метров, заканчивающиеся просторными залами, где хранятся огромные запасы семян.

Питание муравьев

Рацион муравьев крайне разнообразен. Большинство видов являются всеядными: они едят семена и листья, могут быть активными хищниками и некрофагами, то есть падальщиками. Но есть и более узкие пищевые специализации.

Например, муравьи-листорезы Atta и Acromyrmex срезают листья, пережевывают их и используют как субстрат для выращивания специфического гриба Leucoagaricus gongylophorus, которым и кормятся. Этот мутуализм возник около 50 млн лет назад и является удивительным примером настоящего сельского хозяйства у насекомых (прим. ред.: мутуализм — форма взаимовыгодных отношений между двумя разными биологическими видами).

Муравьи из рода Atta, рабочие особи и личинки, и их «грибное сельское хозяйство». Изображение: Eduardo A. Esquivel Rios (Eduardo27) at Mushroom Observer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Другие виды специализируются на «доении» тлей, червецов и цикадок. Муравьи защищают этих насекомых от хищников, а взамен получают падь — сладкую, богатую углеводами и аминокислотами субстанцию.

Как муравьи общаются между собой

Ферменты, феромоны и симбиотические организмы — это часть языка общения членов колонии. Кроме этого, для муравьев важен тактильный контакт: они касаются друг друга усиками и постукивают ими для привлечения внимания в экстренных ситуациях.

Муравьи могут обмениваться друг с другом пищей, а также ферментами, и этот важный ритуал связывает колонию в единое целое (прим. ред.: ферменты — это сложные белковые соединения, ускоряющие протекание химических реакций в живых системах). Ферментами, которые нужны им для переваривания пищи и поддержания иммунитета среди особей колонии, муравьи, как правило, обмениваются при передаче еды друг другу, то есть через рот. Муравьи часто кормят друг друга: например, рабочий муравей, отыскавший еду за пределами муравейника, пережевывает пищу, затем возвращается в колонию, встречается с рабочим-нянькой, отрыгивает ему пищу через рот, а тот в свою очередь таким же образом кормит личинок.

Различный химический состав феромонов тоже несет свой смысл (прим. ред.: феромоны — это продукты внешней секреции, вещества, выделяемые специальными железами, основное назначение которых — коммуникация между особями, влияние на поведение и эмоциональное состояние). Многие, конечно же, обращали внимание, что муравьи часто движутся как будто по дорогам, один за другим: их направляют специальные феромоны, которые муравьи оставляют на земле, указывая собратьям, например, путь к источнику пищи. А феромоны тревоги, выделяемые железами мандибул, вызывают мгновенную мобилизацию солдат и агрессию.

У муравьев также есть механизм распознавания своих и чужих особей. Каждая колония, даже одного биологического вида, обладает уникальным запахом. Встречаясь, муравьи касаются друг друга усиками, считывая этот химический паспорт. Увы, этот паспорт тоже можно подделать. И такая подделка позволяет некоторым паразитам и хищникам проникать в гнездо: таким способом пользуются, например, муравьи-рабовладельцы, которые похищают личинки другого вида и заставляют их потом жить у себя и работать на благо колонии, маскируясь под их сородичей. Или другой интересный пример химического обмана — бабочки из семейства голубянок. Их гусеницы имитируют запах муравьев или звуки, которые издает матка, чтобы члены колонии приняли ее за свою, кормили и защищали от врагов.

Защита колонии и стратегии выживания муравьев

Выживание такого сложно устроенного социума требует жестких стратегий обороны. В случае нападения на колонию основную роль в защите играют рабочие муравьи-солдаты: они всегда крупнее обычных рабочих особей, у них мощная голова и хорошо развитые мандибулы. Химическое оружие — главный козырь семейства Formicidae. Например, красные муравьи-бульдоги (лат. Myrmecia gulosa) впрыскивают токсичный яд через жало, и их укус очень болезненный. А лесные муравьи способны выстреливать струей муравьиной кислоты на расстояние до 30 сантиметров. Муравьиная кислота — это специальное вещество, которое вырабатывается железами, расположенными на брюшке насекомого. Помимо оборонительной функции, эта кислота нужна и для обеззараживания организма: замечено, что после еды муравьи проглатывают немного кислоты, чтобы уничтожить патогенную микрофлору в пищеварительном тракте.

У разных видов муравьев свои стратегии выживания, и не все из них сооружают стационарные муравейники. Интересен образ жизни кочевых муравьев Eciton burchellii. Они не имеют постоянного гнезда и передвигаются огромными колоннами, уничтожая все на своем пути. Ночью они формируют некое подобие жилища из собственных тел, внутри которого в безопасности находятся матка и личинки.

Другой оригинальный вид — муравьи Crematogaster mimosae. Они обитают в африканской саванне. Эти насекомые не строят гнезд, а живут на местных акациях вида Acacia drepanolobium. Акация специально для муравьев выращивает небольшие утолщения на ветвях, и в этих вздутиях селятся муравьи. Как только растение начинает поедать жираф или слон, насекомые яростно атакуют травоядных, защищая себя и свое жилище от уничтожения.

Муравьи Crematogaster mimosae на акации. Изображение: Pharaoh han, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Есть среди муравьев и паразиты. Муравьи-амазонки, например, утратили способность к самостоятельному кормлению и уходу за потомством. Они совершают набеги на гнезда других видов, похищая у своих жертв куколки. Вылупившиеся «рабы» выполняют всю работу в гнезде хозяев, принимая их за свою семью благодаря химической мимикрии.

Муравьи и экосистема: роль в природе

Роль муравьев в биосфере многогранна. Они являются ключевыми средообразователями наземных экосистем. Роющая деятельность муравьев обеспечивает перемешивание минеральных и органических компонентов почвы, улучшает аэрацию и водопроницаемость грунта. По объему перемещаемой почвы муравьи иногда превосходят дождевых червей.

Муравьи — важнейшие распространители семян. Более 3000 видов растений имеют на семенах специальные питательные придатки — элайосомы. Муравьи уносят семена в муравейник, съедают придаток, а само семя, защищенное твердой оболочкой, остается во влажной, удобренной почве гнезда, где часто прорастает.

Будучи хищниками, муравьи регулируют численность почвенных беспозвоночных, гусениц и личинок насекомых-вредителей. В то же время пищевые сети тропических лесов не могут существовать без муравьев, которые служат основным источником белка для множества местных видов птиц, млекопитающих, рептилий. В кулинарных традициях народов Юго-Восточной Азии, Африки и Центральной Америки также есть блюда, в состав которых входят личинки муравьев и взрослые особи.

Интересные факты о муравьях Хитрости терморегуляции. В холодную погоду муравьи массово выползают на купол муравейника, поглощая солнечное тепло, а затем уходят вглубь, передавая его сородичам. «Живые мосты». Муравьи-кочевники способны цепляться лапками друг за друга и строить в воздухе прочные конструкции, формируя «живые мосты» через пропасти, чтобы колонна с маткой могла переправиться на новое место.

Плавающий «плот» красных огненных муравьёв после дождя, затопившего муравейник. Изображение: TheCoz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Грибковые зомби. Споры гриба Ophiocordyceps unilateralis поражают нервную систему муравьев-древоточцев, заставляя их вцепиться в жилку листа на определенной высоте, идеальной для прорастания гриба, после чего насекомое погибает. «Ноев ковчег». Огненные муравьи Solenopsis invicta при затоплении формируют из своих тел плот, который может плавать неделями, сохраняя жизнь матке, расположенной в центре конструкции. Супернавигация. Пустынные муравьи-бегунки используют «счетчик шагов» и визуальные ориентиры, чтобы после многочасовых блужданий в поисках падали вернуться обратно в крошечное отверстие в песке, ведущее в глубь муравейника. «Счетчик шагов» – это буквально подсчет шагов: эксперименты показали, что муравей каким-то образом фиксирует число шагов и, направляясь обратно, отмеряет такое количество. Возможно, этот автоматический счетчик является частью нервной системы насекомого. Муравьи в вопросах и ответах 1. Сколько живет муравей?

Продолжительность жизни зависит от вида и роли муравья. Рабочие особи мелких видов, например, фараонова муравья, живут от нескольких недель до пары месяцев. Рабочие лесных муравьев могут жить до 3 – 5 лет. Рекордсменами являются матки: например, матки вида Lasius niger в лабораторных условиях доживали до 28 лет, что является абсолютным рекордом по продолжительности жизни среди всех насекомых.

2. Чем питаются муравьи в природе?

В основном муравьи всеядны, но рацион зависит от конкретного вида. Большинству необходимы углеводы из растений и белки из животной пищи для выращивания личинок. Но, например, листорезы питаются грибами, которые сами же выращивают, жнецы потребляют семена, а хищные виды, такие как понеры, охотятся на мелких членистоногих.

3. Как муравьи находят дорогу домой?

Они используют феромоны для прокладки химических троп. Но в пустынях, где дует ветер и след из феромонов быстро заметается, муравьи применяют «интеграцию пути»: их нервная система непрерывно вычисляет вектор и расстояние от гнезда, используя счетчик шагов. Также применяются визуальные ландшафтные ориентиры.

4. Сколько особей живет в одном муравейнике?

Численность колонии колеблется от нескольких десятков особей у примитивных видов до миллионов и десятков миллионов у социальных паразитов и кочевых муравьев. Колонии аргентинских муравьев или огненных муравьев могут формировать суперколонии, простирающиеся на тысячи километров и содержащие миллиарды особей.

5. Кто такая матка и сколько их в колонии?

Матка — это половозрелая самка. У многих видов это единственная особь, способная откладывать оплодотворенные яйца, из которых развиваются рабочие муравьи и новые матки. Иногда бывает несколько маток, а у фараоновых муравьев или огненных муравьев их могут быть сотни, что обеспечивает невероятную скорость роста колонии.

6. Как муравьи общаются между собой?

Главный способ общения — при помощи феромонов. Дополнительно используется тактильный контакт и постукивание усиками для привлечения внимания в экстренных ситуациях.

7. Почему муравьи могут переносить предметы тяжелее себя?

Это связано с законами квадрата-куба и строением экзоскелета муравья. Отношение площади поперечного сечения мышцы, которая определяет силу, к объему тела, который определяет вес у мелких животных, намного выше, чем у крупных. Кроме того, хитиновый панцирь служит идеальным рычагом для крепления мышц, позволяя муравью поднимать грузы, превышающие массу его тела в 10 – 50 раз.

8. Зачем муравьи разводят тлю?

Тли, питаясь соком растений, выделяют избыток сахаров и аминокислот в виде липкой пади. Муравьи защищают тлей от божьих коровок и наездников, переносят на сочные растения, а иногда забирают яйца тлей на зиму в муравейник. Взамен муравьи получают высококалорийный, легкоусвояемый источник углеводов в виде пади.

9. Как муравьи защищаются от врагов?

Арсенал включает химическое оружие — муравьиная кислота, яды, выделяемые через жало или специальные железы, а также физические повреждения — укус мандибулами. Некоторые виды используют тактику массового нападения.

10. Есть ли у муравьев “рабство” между видами?

Да, муравьи-рабовладельцы совершают набеги на чужие гнезда, похищая куколок. Вылупившиеся из них муравьи другого вида, руководствуясь инстинктами и химическим запахом, начинают обслуживать хозяев-амазонок, кормить их личинок и убирать гнездо, так как сами рабовладельцы не способны даже самостоятельно питаться.

Изображение: Magnific

11. Где живут самые крупные муравьи?

Самые крупные современные муравьи обитают в тропических лесах Южной Америки, Африки и Австралии. Например, Camponotus gigas из Африки достигает 30 мм.

12. Как зимуют муравьи?

В умеренных широтах муравьи впадают в состояние диапаузы. Осенью они опускаются в глубокие, непромерзающие почвенные горизонты, прекращают питание и замедляют метаболизм. Личинки последнего возраста часто зимуют, окукливаясь весной. Перед зимовкой муравьи очищают зобики, выводя непереваренные остатки, и плотно закрывают входы в гнездо землей.

13. Опасны ли муравьи для человека?

Большинство видов безвредны. Но тропические кочевые муравьи (Siafu) могут представлять угрозу для обездвиженных людей или животных. Огненные муравьи Solenopsis болезненно жалят, вызывая сильные аллергические реакции и анафилактический шок у чувствительных людей.

14. Чем домашние муравьи отличаются от лесных?

«Домашние» муравьи, например, фараоновы — это тропические виды, случайно интродуцированные человеком. В отличие от лесных, они не впадают в диапаузу, размножаются круглый год, и питаются исключительно пищевыми отходами человека.

15. Какую пользу приносят муравьи природе?

Муравьи — ключевые инженеры экосистем. Они рыхлят почву, обогащая ее азотом и фосфором, распространяют семена тысяч растений и регулируют численность насекомых-вредителей, выступая как биологический контроль. Они также служат кормовой базой для птиц, земноводных и млекопитающих. Без муравьев процессы разложения органики и круговорота веществ в наземных биоценозах шли бы очень медленно.

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Семейство муравьев — пример весьма успешного эволюционного эксперимента. Сегодня представители этого семейства занимают ведущие роли в наземных экосистемах. Но успех муравьев обусловлен не индивидуальными физиологическими адаптациями, а возникновением эусоциальности — высшей формы общественной организации, где колония функционирует как единый суперорганизм, а личные потребности принесены в жертву ради общего блага.

Автор текста Ольга Фролова

Изображение на обложке: Magnific