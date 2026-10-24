Баба-яга выплатила ипотеку за свою избушку

Баба-яга опубликовала в своём Telegram-канале опубликовала справку из банка о досрочном погашении ипотечного кредита, который она оформила в 1998 году на 50 лет. Как пишет вещая старушка, ей удалось сделать это благодаря экономии, грамотному распределению доходов и помощи неравнодушных граждан.

«Спасибо всем, кто не оставил бабушку, делал мне донаты и давал работу. Вместе мы сила и теперь нас ждут великие дела», – написала Баба-яга.

Теперь волшебница планирует приобрести недвижимость в Москва-сити – героиня русских народных сказок уже выбрала себе 5-комнатуню квартиру площадью 240 м² на 66 этаже одного из небоскрёбов.

«Я хочу выплатить новый кредит за 10 лет и очень надеюсь на поддержку общественности. Но даже если никто не пришлёт ни копейки, я сама сумею закрыть этот займ», – пообещала старушка.

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