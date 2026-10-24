Молекула, которую придумали в лаборатории, присутствует в нашей крови: что это значит для диагностики Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера десятилетиями изучают через призму одного «главного подозреваемого» — бета-амилоида. Липкие белковые бляшки, которые накапливаются между нейронами, считаются если не причиной, то как минимум ранним и надежным признаком разрушения мозга. Лекарства против них создавать пытаются давно, но с переменным успехом: антитела плохо проникают в мозг, дают побочные эффекты, а выигрыш во времени оказывается скромным. На этом фоне история, произошедшая с исследователями из стартапа Lifemission и Российской академии наук, выглядит почти литературно: они придумали молекулу, а потом выяснили, что природа придумала ее раньше — и что именно этой молекулы не хватает тем, у кого болезнь уже развилась.

Что такое HAEE и как он работает

Речь идет о коротком пептиде под названием HAEE, состоящем всего из четырех аминокислот: гистидин, аланин, две глутаминовые кислоты. Его задача — вмешаться в процесс, который многие исследователи считают ключевым для образования амилоидных бляшек. Ионы цинка связываются с бета-амилоидом и работают как биологический клей, склеивая белки в нерастворимые комки. HAEE блокирует это связывание, не давая амилоиду слипаться.

На мышах пептид уже показывал себя неплохо: он снижал количество бляшек в мозге. Более того, более поздние работы показали, что HAEE не только предотвращает образование новых агрегатов, но и помогает мозгу избавляться от уже существующих — усиливая клиренс бета-амилоида через гематоэнцефалический барьер и активируя микроглию, клетки-мусорщики нервной системы. Модифицированная версия пептида, HAEEPGP, обладала еще большей проникающей способностью и вдвое большим временем жизни в плазме мышей.

Неожиданная находка

Следующим логичным шагом было измерить, как HAEE ведет себя в крови человека — это необходимо перед клиническими испытаниями, чтобы понимать дозировку и скорость распада. Исследователи разработали метод анализа и прогнали образцы 150 здоровых добровольцев. Результат оказался неожиданным: пептид присутствовал в каждом образце. Не следовые количества, не артефакт метода — эндогенная, то есть собственная молекула организма, идентичная синтетической.

Дальше — больше. Когда те же измерения провели для людей с уже подтвержденным диагнозом болезни Альцгеймера, уровень HAEE у них оказался в среднем примерно вдвое ниже, чем у здоровых участников контрольной группы. Разница была достаточно устойчивой, чтобы исследователи заговорили о двойной роли молекулы. С одной стороны, нехватка HAEE может быть биомаркером: если собственного пептида в крови мало, это сигнал о том, что с амилоидным обменом что-то не так. С другой — синтетический HAEE остается кандидатом в лекарства, которые могли бы восполнить этот дефицит.

Почему это важно на фоне других исследований

Альцгеймер сегодня переживает тихую революцию диагностики. Главный тренд — анализ крови вместо дорогих и малодоступных ПЭТ-сканов или спинномозговых пункций. Самый продвинутый маркер на этом поле — фосфорилированный тау-белок p-tau217. В 2026 году на конференции AAIC представили данные, показывающие, что очень высокий уровень p-tau217 у когнитивно здоровых пожилых людей связан с почти 78%-ным риском когнитивных нарушений в течение десяти лет. Ассоциация Альцгеймера уже выпустила первые клинические рекомендации по использованию таких тестов, требуя чувствительности не ниже 90% и специфичности не ниже 75%.

HAEE в этом контексте — не конкурент p-tau217, а потенциально другой угол зрения. P-tau217 отражает уже запущенные патологические процессы: фосфорилирование тау и образование клубков. HAEE, если гипотеза верна, указывает на более раннее звено — нарушение цинк-зависимой агрегации амилоида и способность организма сдерживать этот процесс. И, что немаловажно, HAEE — это не просто «маркер повреждения», а молекула с уже описанным механизмом действия. Если она действительно участвует в защите от амилоидогенеза, ее дефицит может быть не следствием болезни, а одним из ее пусковых факторов.

Что остается неясным

Самый честный ответ на вопрос «так что же это значит» — пока ничего окончательного. Исследование показало корреляцию, но не причинно-следственную связь. Уровень HAEE может падать потому, что болезнь подавляет его выработку. Или потому, что организм расходует пептид быстрее, пытаясь сдерживать патологический процесс. Или потому, что и то и другое происходит одновременно.

Есть и методологические ограничения. Диагноз Альцгеймера у участников ставился клинически, без подтверждения ПЭТ или биомаркерами, а значит, у части пациентов могла быть другая форма деменции. Группы различались по возрасту. Уровень HAEE не коррелировал с тяжестью болезни — что само по себе интересно, но требует объяснения. И, наконец, исследование финансировалось Lifemission, которой принадлежат патенты на HAEE как анализ крови; двое авторов связаны с компанией. Это не отменяет данных, но добавляет контекст, который стоит держать в голове.

Тем не менее сам факт того, что синтетический пептид, созданный для блокировки цинк-зависимой агрегации амилоида, оказался точной копией природной молекулы, заставляет пересмотреть взгляд на болезнь Альцгеймера. Возможно, речь идет не только о том, что «что-то пошло не так» в мозге, но и о том, что организм изначально располагал инструментом сдерживания — и у кого-то этот инструмент работает хуже, чем у других. Проверка этой гипотезы потребует времени, но направление выглядит многообещающим.

Изображение: разработано Мagnific.