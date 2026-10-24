В Коннектикуте потребовали убрать флаги Израиля с территории еврейского летнего лагеря

Родители учащихся государственных школ штата Коннектикут потребовали убрать флаги Израиля и желтые ленты с территории еврейского летнего лагеря в преддверии ежегодной поездки шестиклассников. По их утверждению, эти символы могут задеть чувства учащихся палестинского происхождения, чьи семьи пострадали в ходе войны в Газе.

Речь идет о лагере «Эйзнер», принадлежащем Реформистскому движению, где также проводятся мероприятия для нееврейских учебных заведений.

Администрация школ отклонила требование перенести поездку и заявила, что мероприятие состоится, так как оно лишено политического или религиозного содержания.