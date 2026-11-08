Землетрясение в Японии — десятки пострадавших, разрушения в нескольких префектурах

В ночь на воскресенье, 8 ноября, в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого пострадали не менее 22 человек. Подземные толчки ощущались на обширной территории страны, в нескольких городах повреждены здания и магазины. После основного землетрясения были зарегистрированы повторные толчки.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в 1:04 по местному времени. Его очаг находился на глубине около 41 километра в западной части префектуры Сидзуока. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5.

Как пишет Associated Press, наиболее сильные колебания земной поверхности были зарегистрированы в префектуре Айти. Землетрясение затронуло города Хамамацу, Киото и Нара, а также префектуры Яманаси, где расположена гора Фудзи, и Гифу.

Японские телеканалы показали кадры разбитых витрин магазинов, осколков стекла на улицах и книжного магазина, в котором с полок упали сотни книг. Среди пострадавших есть люди, получившие травмы при попытках покинуть здания, в том числе упавшие с лестниц. Сведения о масштабных разрушениях и погибших не поступали.

После землетрясения движение скоростных поездов «Синкансэн» на затронутых участках было замедлено в качестве меры предосторожности. Угроза цунами не объявлялась.

Японское метеорологическое агентство предупредило о возможности новых сильных подземных толчков в течение ближайшей недели, особенно в следующие два-три дня. Представитель агентства Аятака Эбита призвал жителей опасаться оползней и камнепадов, особенно в случае дождей.

Специалисты отметили, что землетрясение не вызвало заметных изменений в зоне разлома Нанкай, где в будущем возможно чрезвычайно мощное землетрясение. Тем не менее населению рекомендовано соблюдать меры предосторожности и подготовиться к возможным повторным толчкам.

Сильнейшее в современной истории Японии землетрясение, магнитуда которого достигала 9,1, произошло 11 марта 2011 года. Землетрясение произошло на расстоянии около 70 км от ближайшей точки побережья, и волнам цунами потребовалось от 10 до 30 минут, чтобы достичь берегов Японии. От повторных толчков обрушилась стена на первом реакторе АЭС «Фукусима-1», что стало причиной выбросов в атмосферу, а на территории АЭС произошло сильное радиоактивное загрязнение. Жертвами стихии стали около 16 тысяч человек.