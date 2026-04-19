 

Зеленский пообещал трудоустроить всех оставшихся без работы дубайско-украинских эскортниц в посольствах и консульствах

19.04.2026, 9:09, Разное
  Поддержать в Patreon

Бывшие продажные женщины займут посты консулов и советниц по культуре в украинских представительствах на Ближнем Востоке. Соответствующий указ президент Украины подписал, возвращаясь с переговоров в Саудовской Аравии, где тема «возвращения талантов на дипломатическую службу» обсуждалась особенно горячо.

В офисе президента пояснили, что кризис в Персидском заливе привел к резкому сворачиванию яхтинга, закрытию пятизвездочных отелей и оттоку платежеспособных шейхов, что оставило без средств к существованию целую профессиональную прослойку высококвалифицированных женщин. По словам советника главы ОП, они имеют колоссальный опыт работы в многонациональной среде, свободно владеют несколькими языками и умеют добиваться поставленной задачи от мужчин любого возраста и вероисповедания – а это навык, критически важный для современной дипломатии.

«Мы провели собеседования. Честно говоря, наши кадровики из МИДа плакали от умиления, глядя на резюме, – заявила вице-премьер Ольга Стецюк. – Эти девочки умеют то, чему нигде не научат: они за пять минут могут уговорить самого упёртого шейха подписать договор. К тому же у них потрясающая стрессоустойчивость: представляете, какой нужен профессионализм, чтобы улыбаться, когда тебе вместо оговоренных бриллиантов пытаются всучить фальшивые дирхамы? Это готовые переговорщицы по зерновой сделке».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике