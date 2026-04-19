 

В Малайзии пожаром уничтожены сотни домов в плавучей деревне

19.04.2026, 7:58, Разное
В ночь на 19 апреля в малайзийском городе Сандакан, штат Сабах, произошел крупный пожар в плавучей деревне Кампунг Бахагиа.

По данным агентства Bernama, огнем были уничтожены около 200 домов на сваях.

По данным пожарно-спасательной службы, борьба с огнем осложняли тесная застройка, сильный ветер, отлив и узкие проходы.

Сведения о жертвах уточняются.

Власти Сабаха заявили, что всем пострадавшим будет оказана срочная помощь и предоставлено временное жилье.

ПОСЛЕДНЕЕ

19.04 / На Кипре сообщают о напряженности в буферной зоне — турецкие военные усилили присутствие

19.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1516-й день войны

19.04 / СБУ — расстрел людей и захват заложников в Киеве квалифицированы как теракт

19.04 / Трамп — «Израиль доказал, что является отличным союзником США»

18.04 / Вооруженное нападение и захват заложников в Киеве — шестеро погибших, преступник ликвидирован

18.04 / Royal Enfield запустила в продажу свой первый электромотоцикл

18.04 / Историки нашли в Лондоне единственный дом, где жил Уильям Шекспир

18.04 / С 1 июня в России введут обязательную маркировку куриных яиц через «Честный знак»

18.04 / В Киеве преступник, вооруженный автоматом, открыл стрельбу по прохожим; есть погибшие

18.04 / Для пополнения бюджета в Петербурге начнут эвакуировать автомобили, не нарушающие правила парковки

