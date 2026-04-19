В Малайзии пожаром уничтожены сотни домов в плавучей деревне

В ночь на 19 апреля в малайзийском городе Сандакан, штат Сабах, произошел крупный пожар в плавучей деревне Кампунг Бахагиа.

По данным агентства Bernama, огнем были уничтожены около 200 домов на сваях.

По данным пожарно-спасательной службы, борьба с огнем осложняли тесная застройка, сильный ветер, отлив и узкие проходы.

Сведения о жертвах уточняются.

Власти Сабаха заявили, что всем пострадавшим будет оказана срочная помощь и предоставлено временное жилье.