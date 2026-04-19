 

На Кипре сообщают о напряженности в буферной зоне — турецкие военные усилили присутствие

19.04.2026, 7:13, Разное
  Поддержать в Patreon

В районе буферной зоны у деревни Пила на Кипре возникла напряженность: кипрские СМИ сообщают, что турецкие силы перебросили военную технику к прилегающей к буферной зоне территории и установили там флаги Турции и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.

По данным Cyprus News Agency и Philenews, в ответ в район были направлены силы с британских баз. Представитель британских баз Корина Орфанидис пояснила, что речь шла о мерах предосторожности, и никаких действий они не предпринимали.

UNFICYP усилила присутствие на месте, чтобы не допустить эскалации.

По сведениям кипрских СМИ, обострение началось после того, как турецкие силы под видом «полицейского присутствия» помешали доступу ветеринарной службы к объектам в этом районе, а затем нарастили свое присутствие.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.04 / В Малайзии пожаром уничтожены сотни домов в плавучей деревне

19.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1516-й день войны

19.04 / СБУ — расстрел людей и захват заложников в Киеве квалифицированы как теракт

19.04 / Трамп — «Израиль доказал, что является отличным союзником США»

18.04 / Вооруженное нападение и захват заложников в Киеве — шестеро погибших, преступник ликвидирован

18.04 / Royal Enfield запустила в продажу свой первый электромотоцикл

18.04 / Историки нашли в Лондоне единственный дом, где жил Уильям Шекспир

18.04 / С 1 июня в России введут обязательную маркировку куриных яиц через «Честный знак»

18.04 / В Киеве преступник, вооруженный автоматом, открыл стрельбу по прохожим; есть погибшие

18.04 / Для пополнения бюджета в Петербурге начнут эвакуировать автомобили, не нарушающие правила парковки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике