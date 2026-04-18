 

Для пополнения бюджета в Петербурге начнут эвакуировать автомобили, не нарушающие правила парковки

18.04.2026, 16:08, Разное
В Санкт-Петербурге с 1 мая начнут эвакуировать в том числе и те автомобили, которые припаркованы без нарушения правил. Власти заверяют, что это временная мера, введённая с целью оперативного пополнения городского бюджета.

Для выписывания штрафов законопослушным автовладельцам будет задействована появившаяся несколько лет назад статья КоАП «Совершение других правонарушений, не предусмотренных действующей редакцией кодекса». За такой проступок гражданам грозит штраф в размере от 1,000 до 50,000 рублей. В Смольном уже заверили, что пойдут навстречу автолюбителям и «соберут штрафы почти что по нижней границе».

«Место на штрафстоянках всё равно не бесконечное, поэтому всех эвакуировать не будут, только выборочно. Заплатил и езжай, куда хочешь, в течение ближайшей недели повторно не эвакуируют, – пояснил источник в администрации Санкт-Петербурга. – Можно сказать, что это будет лотерея – победителям представится возможность помочь городу стабилизировать бюджет, внести свой маленький вклад в большое общее дело».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

