 

В США вынесен приговор жителю Мичигана, готовившему нападения на синагоги

18.04.2026, 7:43, Разное
Житель штата Мичиган Мак Дэвис приговорен к семи годам тюремного заключения, он признан виновным в подготовке нападений на синагоги и объекты, связанные с ЛГБТ-сообществом, сообщило министерство юстиции США.

По данным ведомства, Дэвис был арестован в 2024 году после того, как поступили сообщения о стрельбе из его дома по проезжающим автомобилям. В ходе обыска его квартиры правоохранители обнаружили тайник с оружием, включая материалы для изготовления взрывных устройств, ножи с нанесенными на рукоятки гомофобными надписями, а также израильский флаг с изображенной на нем свастикой.

Следствие установило, что Дэвис планировал массовые расстрелы, нацеленные на религиозные и социальные группы. Суд признал его виновным, после чего ему был вынесен приговор в виде семи лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

