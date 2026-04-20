ЕКА нашло замену российской ракете для проекта ExoMars

NASA объявило о начале реализации проекта ROSA (Rosalind Franklin Support and Augmentation) — программы поддержки миссии «Розалинд Франклин» Европейского космического агентства (ЕКА). Это та самая марсианская миссия, в которой изначально участвовала Россия. Сотрудничество ЕКА и «Роскосмоса» прекратилось в 2022 году, всего за полгода до запланированного запуска: готовый аппарат пришлось законсервировать, и судьба всей программы оказалась под угрозой. Перезапуск миссии состоялся в 2024-м.

Запуск и посадка марсохода «Розалинд Франклин» на поверхность Марса — вторая часть программы ExoMars. Первой был запуск орбитального зонда Trace Gas Orbiter (до сих пор успешно работает) и демонстратора мягкой посадки Schiaparelli (потерпел крушение). На втором этапе к Красной планете должны были отправиться европейский марсоход «Розалинд Франклин» с российским радиоактивным нагревателем и российская посадочная платформа «Казачок». Запуск планировали на ракете «Протон-М».

В 2024 году ЕКА заключило контракт с консорциумом аэрокосмических предприятий под руководством Thales Alenia Space, который согласился изготовить новую посадочную платформу вместо российской и хранить готовые компоненты. Тогда же европейцы договорились с NASA о расширении участия последних в проекте. Американская часть программы перешла в фазу предварительного проектирования и завершения технологических разработок (фаза B). Это произошло два года назад.

SpaceX предложила вернуть американцев к Луне не на корабле «Орион» До сих пор американская лунная программа опиралась на доставку астронавтов к Селене на отдельном корабле «Орион», каждый запуск которого обходится в четыре миллиарда долларов. Дальше они должны был… naked-science.ru

Теперь началась реализация. NASA перешло к фазе окончательного проектирования и изготовления (фаза C), за которой последует фаза сборки и испытаний (фаза D) проекта ROSA. Американское агентство предоставит тормозные двигатели для посадочного модуля, а также радиоактивный обогреватель, специализированную электронику и новейший масс-спектрометр для марсохода. И, конечно, транспорт — ракету Falcon Heavy компании SpaceX.

Запуск состоится не раньше конца 2028 года. Если миссия пропустит это окно запуска к Марсу, то, вероятно, отправку перенесут на 2031-й. Возможно, придется изменить и место посадки.

При этом в предложении агентства по бюджету на 2027 год не заложено финансирование для ROSA, и программа не упоминается в подробном описании бюджета, опубликованном 3 апреля. И все же пока ни представители NASA, ни ЕКА не заявляли об угрозе отмены сотрудничества.

Испытания модели каркаса посадочной платформы / © Thales Alenia Space/ALTEC

Марсоход «Розалинд Франклин» будет искать на Красной планете следы жизни: органические соединения и биомаркеры. Шестиколесный аппарат будет оснащен аналитической лабораторией и двухметровым буром для отбора образцов грунта, не затронутых космической радиацией.

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из … naked-science.ru

Посадочную платформу (замену российского «Казачка») изготавливает Airbus. Она будет проще российской версии, в ней не будет научных приборов. В январе 2026 года Airbus вместе с Thales Alenia Space впервые показала ее испытания. Полноценную модель будущей платформы в течение месяца «роняли» с большой высоты под разными углами, чтобы проверить, выдержат ли «ноги» посадку. Система должна будет раскрыть четыре «ноги», когда датчики засекут приближение к поверхности.