 

Мощное землетрясение на востоке Японии, высота цунами может достичь нескольких метров

20.04.2026, 11:28, Разное
К востоку от побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Опубликовано предупреждение об угрозе цунами, высота волн может составить до трех метров. Как ожидается, основной удар будет нанесен по тихоокеанскому побережью Хоккайдо, префектурам Иватэ и Аомори.

«Волны приближаются к берегу. Эвакуируйтесь как можно быстрее, возможно несколько ударов цунами. Займите позиции на возвышенностях, в безопасности. Мы не знаем точно, когда оно ударит, и волны могут оказаться выше, чем ожидается», – сообщила Метеорологическая служба Японии.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров эпицентр – в 100 км к востоку от города Мияко в префектуре Иватэ. Однако толчки были настолько мощными, что ощущались и в Токио, в сотнях километрах от эпицентра.

