Ученые нашли связь между темными чертами личности и стремлением к лидерству

В психологии для описания особенностей темных черт личности используют понятие «темная триада», которое включает три черты: субклинический психопатизм (холодность и импульсивность), макиавеллизм (цинизм и склонность манипулировать) и нарциссизм (чувство превосходства и потребность во внимании). Люди с такими чертами характера часто склонны к манипуляциям и недостатку эмпатии.

Ученые ранее доказали, что такие люди тяготеют к тем сферам, где их особенности не просто допустимы, а даже вознаграждаются. Психопаты интересуются предпринимательскими профессиями, макиавеллисты избегают социальной работы, а нарциссы любят творческие, социальные и руководящие роли.

В новом исследовании ученые взяли семь граней темной триады и измерили профессиональные интересы по новой модели, которая включает восемь измерений: науки о здоровье, творческое самовыражение, технологии, работа с людьми, организационная деятельность, влияние (лидерство и убеждение), природа и работа с вещами. Они применили метод сетевого анализа, который позволяет увидеть не просто отдельные связи, а целую систему взаимодействий между разными чертами и интересами. Результаты исследования опубликовали в журнале Personality and Individual Differences.

В исследовании участвовали 609 студентов крупного американского университета. Опрос проводили в два этапа с перерывом в две недели. Сначала участники заполнили опросники на все семь граней темной триады. Через две недели те же студенты оценили, насколько им нравятся разные виды деятельности — от ведения переговоров до ухода за животными.

Затем ученые построили сетевую модель, где каждый показатель стал отдельным узлом, а связи между узлами показали, насколько сильно две характеристики связаны друг с другом с учетом всех остальных связей. Дополнительно исследователи вычислили центральность узлов — то есть то, какие переменные самые важные и служат мостами между кластером темных черт и кластером профессиональных интересов.

Как выяснилось, разные грани одной темной черты по-разному связаны с карьерными предпочтениями: психопатическая дерзость тянется к лидерству и престижу, а подлость — к уединенной работе с техникой. Макиавеллисты избегают помогающих профессий, но циничные из них интересуются влиянием. Нарциссы же стремятся к восхищению через творчество и власть.

Интерес к лидерству и влиянию оказался центральным мостом между всеми темными чертами и профессиональными интересами. Люди с темными чертами, в особенности дерзкие и жаждущие восхищения, сильнее всего тянутся к руководящим должностям, где можно получить власть и статус. При этом откровенно враждебные грани связаны с лидерством слабее — наверх выходят те, кто умеет производить хорошее впечатление.