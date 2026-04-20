Первый гражданин Франции официально извинился за связи своей семьи с рабством

18 апреля француз Пьер Гийон де Принс выступил с тем, что считается первым во Франции официальным извинением за участие его семьи в трансатлантической работорговле. Он выразил надежду, что его пример подтолкнет к подобным шагам и других, включая государство, пишет CNN.

Предки мужчины владели судами, которые перевезли примерно 4500 порабощенных африканцев, а также имели плантации в Карибском регионе. По его словам, французским семьям стоит переосмыслить свою историческую связь с рабством, а государству – перейти от символических действий к более конкретным мерам, включая обсуждение репараций. Он отметил, что на фоне роста расизма чувствует личную ответственность за сохранение памяти об этом прошлом и хочет передать правду о нем своим внукам.

Свои извинения он принес во время церемонии в Нанте, крупнейшем французском порту, посвященной открытию 18-метровой копии корабельной мачты. В мероприятии также участвовала Дьедонне Бутрен – потомок порабощенных людей с острова Мартиника. Оба они сотрудничают в ассоциации Coque Nomade-Fraternité, цель которой – преодоление замалчивания темы рабства. По их словам, установленная мачта должна стать «символом человечности». Бутрен отметила, что многие семьи потомков работорговцев избегают публичных высказываний, опасаясь болезненной реакции общества. Она назвала поступок Гийона де Принса смелым.

Исторически, с XV по XIX век, около 12,5 миллиона африканцев были насильно вывезены, главным образом на европейских судах. Франция оценивает, что от этой торговли пострадали примерно 1,3 миллиона человек. Поступок Гийона де Принса перекликается с аналогичными извинениями, которые ранее приносили некоторые семьи в Великобритании и других странах, иногда сопровождая их обязательствами по возмещению причиненного вреда. Франция признала трансатлантическое рабство преступлением против человечности в 2001 году, однако, как и многие европейские государства, до сих пор не принесла официальных извинений за свою роль.