Интернет будет отключён на ремонт на майские праздники

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с Роскомнадзором объявило о проведении плановых работ по техническому обслуживанию национальной инфраструктуры интернета в период с 1 по 10 мая 2026 года. В указанный период доступ к глобальной сети на территории Российской Федерации будет временно приостановлен для замены устаревшего оборудования и модернизации магистральных каналов связи.

«Инфраструктура российского сегмента интернета эксплуатируется в интенсивном режиме уже 15 лет. Без профилактических работ возрастает риск каскадных сбоев: деградации маршрутизации, потери пакетов данных и неконтролируемого переключения на резервные каналы с недостаточной пропускной способностью», – заявил заместитель министра цифрового развития Иван Сафонов.

По его словам, если не провести своевременное техобслуживание, уже к лету 2026 года возможны массовые отказы сервисов, нарушение работы систем биометрической идентификации и сбои в обработке платежей цифровыми рублями.

Роскомнадзор добавил, что в ходе работ будут проведены инвентаризация и замена 100G-коммутаторов на 400G, обновлены сертификаты шифрования на узлах ТСПУ. Вдобавок специалисты оптимизируют таблицы маршрутизации.

Гражданам рекомендуется заранее подготовить офлайн-контент: на портале «Госуслуги» и в национальном мессенджере МАХ уже действует разде л«Майская библиотека», где доступны для скачивания 50 тысяч книг, 3 тысячи фильмов и 100 тысяч музыкальных альбомов, разрешённых к распространению. Также пользователям советуют обновить карты в навигаторах, загрузить необходимые документы в локальное хранилище и синхронизировать данные с доверенными устройствами.

