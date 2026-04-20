 

Впервые в истории на аукционе был продан спасательный жилет выжившей при крушении «Титаника»

20.04.2026, 12:43, Разное
Спасательный жилет пассажирки «Титаника», выжившей в самом известном кораблекрушении в истории, был продан на торгах британского аукционного дома Henry Aldridge and Son за 670000 фунтов стерлингов – более 900000 долларов США. Это более чем вдвое превысило самые оптимистические прогнозы.

Речь действительно идет об исторической реликвии – единственном спасательном жилете с лайнера, когда-либо выставленным на торги. Он принадлежал Лоре Мейбл Франкателли – пассажирке первого класса, которая была секретаршей модельера Люси Дафф Гордон.

После крушения она села в спасательную шлюпку №1, которую спасли на следующий день. 12 человек, находившихся в шлюпке, расписались на жилете, изготовленном из холста с карманами, заполненными пробкой. Это придает ему дополнительную историческую ценность.

Аукционный дом сообщает, что артефакт находился в частной коллекции, но владелец решил, что пришло время передать реликвию дальше. Спасательный жилет неоднократно демонстрировался в музеях.

Напомним: океанский лайнер «Титаник» отправился в свое первое и последнее плавание из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь на 15 апреля он столкнулся с айсбергом и затонул. Крушение унесло жизни 1500 человек и стало восприниматься как трагическое окончание «Прекрасной эпохи»

ПОСЛЕДНЕЕ

20.04 / Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

20.04 / Мощное землетрясение на востоке Японии, высота цунами может достичь нескольких метров

20.04 / В Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков, множество погибших

20.04 / В порту Анапы откроют мазутный терминал

20.04 / Основной транспортный вертолет Армии США CH-47F «Chinook» совершил свою первую беспилотную посадку

20.04 / Лондонская полиция задержала двух подозреваемых в поджоге синагоги в Кентоне

20.04 / ГУР сообщил об уничтожении двух российских больших десантных кораблей

20.04 / Ежедневный уход за полостью рта снизил риск развития пневмонии у пациентов больниц

20.04 / ЕКА нашло замену российской ракете для проекта ExoMars

20.04 / «Единая Россия» выпустила газету «Не дай Бог!», посвящённую возможной победе на выборах «Новых людей»

