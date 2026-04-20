 

В Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков, множество погибших

20.04.2026, 11:13, Разное
  Поддержать в Patreon

По меньшей мере 25 человек погибли вечером 19 апреля при взрыве на фабрике фейерверков в индийском штате Тамилнад. Множество людей пострадали, состояние четырех из них тяжелое.

Несмотря на то, что в воскресенье предприятие должно было быть закрыто, на нем находилось около 50 человек. Когда на место прибыли пожарные, произошел второй взрыв. Опасность новых возгораний значительно осложнила спасательные работы.

Начато расследование. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение норм безопасности. Владелец фабрики и начальник цеха скрылись, ведутся их поиски.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике