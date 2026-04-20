 

Лондонская полиция задержала двух подозреваемых в поджоге синагоги в Кентоне

20.04.2026, 10:44, Разное
Лондонская полиция арестовала 17-летнего подростка и 19-летнего юношу по подозрению в поджоге ранним утром 19 апреля синагоги Kenton United, расположенной на севере британской столицы.

«В общей сложности, за последние недели проведено 15 арестов в связи с шестью нападениями на еврейские объекты и Персидскую новостную организацию», – сообщил заместитель главы Скотланд-Ярда Мэтт Джукс.

В расследовании участвуют сотрудники подразделения по борьбе с террором. Ответственность за поджог взяла на себя проиранская группа, утверждающая, что она совершила и другие нападения на еврейские, израильские и американские объекты в Европе.

«Эта синагога – один из центров сионистского влияния в британской столице. Здесь проводятся церемонии «Шаббат для Израиля», а также исполняется так называемый гимн «А-Тиква» в поддержку израильской оккупации», – сообщила группа «Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия».

«Минувшей ночью совершен трусливый поджог еще одной синагоги, на этот раз в Кентоне. Кампания запугивания и насилия в отношении британской еврейской общины набирает обороты. Слава Богу, жертв не было, но, если ничего не предпринимать, дойдет и до них», – заявил глава еврейской общины Великобритании раввин Эфраим Мирвис.

