 

Во Франции предстанет перед судом афганец, подозреваемый в сексуализированном насилии над овцами

20.04.2026, 8:44, Разное
  Поддержать в Patreon

19-летний выходец из Афганистана предстанет перед судом во Франции за сексуализированное насилие над животными. Согласно следствию, от его действий пострадало по меньшей мере шесть овец и коз, некоторые из них – неоднократно.

Юноша был арестован в городе Ле-Пен-Мирабо, расположенном недалеко от Марселя. Как пишет радио Maritima, задержание произошло прямо на месте преступления – учебной ферме, которая была реабилитационным центром для животных, пострадавших от недостатка ухода.

Первые преступления были совершены в феврале. «Мы были в шоке. Даже не думали, что так можно поступить с животными. Одно из животных, молодая овечка, трижды подвергалась нападению. В одном из случаев травмы были настолько тяжелыми, что мы думали – мы ее потеряем», – рассказывает директор фермы Кассандра Сортино.

На месте были установлены видеокамеры, передающие на телефоны изображения в режиме реального времени. Они позволили задержать подозреваемого во время преступных действий. Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике