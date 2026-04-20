ГУР сообщил об уничтожении двух российских больших десантных кораблей

Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что в ночь на 19 апреля спецподразделение ГУР «Призраки» нанесло удар по российским военным кораблям, находившимся в Севастопольской бухте.

Атаке подверглись два больших десантных корабля: один из них – проекта 775 «Ямал», второй – проекта 1171 «Николай Фильченков». Согласно сообщению, оба судна использовались в ходе войны против Украины, оба выведены из строя.

«Ямал» был построен в Польше и вошел в строй в 1988 году. Его длина – 112,5 метров. Он может перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость «Ямала» – более 80 миллионов долларов.

«Николай Фильченков» вошел в состав флота в 1975 году. Его грузоподъемность – 1000 тонн. Он может перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость «Николая Фильченкова» превышает 70 миллионов долларов.

В ходе операции в Севастополе также была уничтожена российская радиолокационная станция «Подлет-К1». Стоимость этого радарного комплекса – пять миллионов долларов.