 

ГУР сообщил об уничтожении двух российских больших десантных кораблей

20.04.2026, 9:58, Разное
  Поддержать в Patreon

Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило, что в ночь на 19 апреля спецподразделение ГУР «Призраки» нанесло удар по российским военным кораблям, находившимся в Севастопольской бухте.

Атаке подверглись два больших десантных корабля: один из них – проекта 775 «Ямал», второй – проекта 1171 «Николай Фильченков». Согласно сообщению, оба судна использовались в ходе войны против Украины, оба выведены из строя.

«Ямал» был построен в Польше и вошел в строй в 1988 году. Его длина – 112,5 метров. Он может перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость «Ямала» – более 80 миллионов долларов.

«Николай Фильченков» вошел в состав флота в 1975 году. Его грузоподъемность – 1000 тонн. Он может перевозить десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент. Ориентировочная стоимость «Николая Фильченкова» превышает 70 миллионов долларов.

В ходе операции в Севастополе также была уничтожена российская радиолокационная станция «Подлет-К1». Стоимость этого радарного комплекса – пять миллионов долларов.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.04 / Ежедневный уход за полостью рта снизил риск развития пневмонии у пациентов больниц

20.04 / ЕКА нашло замену российской ракете для проекта ExoMars

20.04 / «Единая Россия» выпустила газету «Не дай Бог!», посвящённую возможной победе на выборах «Новых людей»

20.04 / Ученые обнаружили универсальный темп «языка» животных

20.04 / Во Франции предстанет перед судом афганец, подозреваемый в сексуализированном насилии над овцами

20.04 / Новая атака на Туапсе — пожар в порту, сообщается о погибшем

20.04 / Победу на выборах в Болгарии одержал сторонник сближения с Россией

20.04 / Средиземное море стало новым домом для больших белых акул

20.04 / Даже слабые ветры подняли огромные волны на Титане

20.04 / Ким Чен Ын наблюдал за испытанием модернизированных баллистических ракет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике