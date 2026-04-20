«Единая Россия» выпустила газету «Не дай Бог!», посвящённую возможной победе на выборах «Новых людей»

Партия «Новые люди» потребовала от ЦИК начать проверку деятельности «Единой России», которая 20 апреля выпустила 10-миллионным тиражом газету «Не дай Бог!».

«В этом пасквиле продажные журналисты пишут как бы из конца 2026 года, сразу после думских выборов. На них как бы победили «Новые», получив 250 мандатов. И на всех 8 страницах на нас клевещут самым постыдным образом», – сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

По прогнозу газеты «Не дай Бог!», уже через неделю после победы на выборах «Новые люди» принимают несколько резонансных законов – отменяют пенсии, сокращают ежегодные оплачиваемые отпуска до недели, упразднят бесплатную медицину и образование.

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала разобраться в ситуации но отметила, что Россия – свободная страна и политические партии имеют право «знакомить избирателей с возможными последствиями их выбора».

