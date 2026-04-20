В порту Анапы откроют мазутный терминал

Компания «Росволганефть» и администрация Краснодарского края достигли соглашения о строительстве в порту Анапы крупнейшего в стране терминала с хранилищем мазута. На новом причале будут загружать до 500 тысяч тонн топлива в сутки для поставок его в разные уголки России и мира.

«Анапа – это гордость Кубани, мазутная столица страны, тут любят и умеют работать с этой жидкостью. Это новые рабочие места для города и района, ранее жившего исключительно от сезона до сезона. Теперь такой зависимости нет, ведь Чёрное море зимой не замерзает и грузить мазут можно круглый год», – не без удовлетворения заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Российские экологи поддержали инициативу главы региона и высказались в поддержку реализации проекта.

«Теперь даже в случае разных утечек весь мазут будет локализован в одном месте – здесь появится соответствующая инфраструктура, те же боны», – поясняет эколог Гамлет Лероян.

После появления нового объекта портовой инфраструктуры мэрия Анапы планирует и дальше развивать курортную деятельность.

