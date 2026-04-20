Китайский экзоскелет для дайверов снижает потребление кислорода на 40 %

Инженеры из КНР разработали роботизированный гидрокостюм, способный снизить потребление кислорода дайверами на 40 %. Данная разработка призвана сделать погружения более легкими и безопасными. Передвижение в водной среде требует больших энергетических затрат, поскольку пловец вынужден преодолевать сопротивление воды и инерционные потери при каждом движении ногами. Использование моторизированной поддержки позволит существенно увеличить эффективность каждого движения, минимизируя физическую нагрузку и, как следствие, экономя дыхательную смесь.

Основу конструкции составляет облегченный экзоскелет, который фиксируется на ногах водолаза. Система приводит в движение мощные моторы, расположенные в области талии, помогая человеку преодолевать вязкость воды. Комплекс датчиков непрерывно отслеживает малейшие колебания конечностей, чтобы адаптировать работу двигателей. Как только дайвер совершает толчок, аппарат придает ему дополнительный импульс силы. Это происходит мгновенно и практически неощутимо в моменты смены направления движения ног, будь то взмах вперед или назад, что существенно повышает общую производительность под водой.

В отличие от наземных аналогов, помогающих поднимать тяжести по предсказуемой траектории, подводный экзоскелет должен учитывать специфическую динамику водной среды. Чтобы справиться с этими трудностями, инженеры разработали алгоритм под названием Ultra-Robust Adaptive Oscillator. Эта система не тратит время на обучение привычкам конкретного пользователя, а анализирует положение ног пловца непрерывно. Главная идея разработчиков заключается в том, чтобы экзоскелет стал естественной частью экипировки дайверов, не доставляя дискомфорта.Источник — SCMP