Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1517-й день войны

Минобороны РФ 20 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Коренек, Новая Сечь и Шостка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Терновая, Избицкое и Колодезное Харьковской области. Противник потерял более 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, шесть складов материальных средств и склад горючего. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Красный Лиман и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николайполье, Новоселовка, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и шесть складов материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области, Красноподолье, Светлое, Белицкое, Красноярское, Гришино, Доброполье и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Балабино и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, 28 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 135918 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28984 танка и другие боевые бронированные машины, 1704 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34541 орудие полевой артиллерии и миномет, 59812 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).