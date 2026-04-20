 

«Медиазона» сообщает о задержании в Домодедово десятков израильтян — «Враги Ирана – враги России»

20.04.2026, 14:28, Разное
Как пишет «Медиазона» со ссылкой на информированный источник, по меньшей мере 40 граждан Израиля были 19 апреля задержаны и допрошены силовиками в аэропорту Домодедово после прилета из Тель-Авива. У части задержанных есть и российское гражданство.

Согласно публикации, их около пяти часов держали без воды, еды и возможности сходить в туалет. При этом представители российских властей вели себя по-хамски и требовали разблокировать телефоны, но после получения отказа ограничились требованием отключить технику.

Некоторых из допрашиваемых обвинили в войне с Ираном, заявляя, что эта страна – российский союзник, а их враги – это и враги России. Силовики сообщили, что прилету израильтян в Москву не рады, и что они зря прилетели.

Примерно через пять часов после задержания израильтян начали отпускать после подписания бумаг с предупреждениями – предположительно, речь идет о документе, в котором информируют о «недопустимости нарушения закона». Собеседник «Медиазоны» отметил, что при вручении бумаг силовики начали вести себя «очень вежливо и аккуратно».

20.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1517-й день войны

20.04 / Первый гражданин Франции официально извинился за связи своей семьи с рабством

20.04 / Интернет будет отключён на ремонт на майские праздники

20.04 / Китайский экзоскелет для дайверов снижает потребление кислорода на 40 %

20.04 / Ученые нашли связь между темными чертами личности и стремлением к лидерству

20.04 / Впервые в истории на аукционе был продан спасательный жилет выжившей при крушении «Титаника»

20.04 / Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

20.04 / Мощное землетрясение на востоке Японии, высота цунами может достичь нескольких метров

20.04 / В Индии произошел взрыв на фабрике фейерверков, множество погибших

20.04 / В порту Анапы откроют мазутный терминал

