«Медиазона» сообщает о задержании в Домодедово десятков израильтян — «Враги Ирана – враги России»

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на информированный источник, по меньшей мере 40 граждан Израиля были 19 апреля задержаны и допрошены силовиками в аэропорту Домодедово после прилета из Тель-Авива. У части задержанных есть и российское гражданство.

Согласно публикации, их около пяти часов держали без воды, еды и возможности сходить в туалет. При этом представители российских властей вели себя по-хамски и требовали разблокировать телефоны, но после получения отказа ограничились требованием отключить технику.

Некоторых из допрашиваемых обвинили в войне с Ираном, заявляя, что эта страна – российский союзник, а их враги – это и враги России. Силовики сообщили, что прилету израильтян в Москву не рады, и что они зря прилетели.

Примерно через пять часов после задержания израильтян начали отпускать после подписания бумаг с предупреждениями – предположительно, речь идет о документе, в котором информируют о «недопустимости нарушения закона». Собеседник «Медиазоны» отметил, что при вручении бумаг силовики начали вести себя «очень вежливо и аккуратно».