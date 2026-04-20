Госдума единогласно приняла закон, снимающий с депутатов ответственность за принимаемые ими законы

Государственная дума единогласно приняла законопроект «Об уточнениях к механизмам разграничения ответственности ветвей власти», в соответствии с которым депутаты не могут быть сейчас или в будущем привлечены к ответственности за суть принятых ими законопроектов, их возможные последствия и потенциальные противоречия Конституции.

К закону не прилагалась пояснительная записка, но неофициально один из его инициаторов заметил, что главная цель – «избежать охоты на ведьм в случае, если в структурах власти произойдут те или иные незапланированные изменения».

«Сейчас, к сожалению, наблюдается рост немотивированного недовольства, граничащего порой с агрессией. Депутатам пытаются вменить ответственность за их действия, пытаются навязать концепцию, что за законы должны якобы отвечать те, кто за них голосует, – пояснил он. – Это прямой результат обывательского стереотипа о том, будто бы если депутат голосует в поддержку законопроекта, то он с ним ознакомился и поддерживает. Нужно чётко разделять голосование и позицию, это разные вещи. Голосовать или не голосовать – это обязанность, личная позиция – это совсем другое, она может частично или целиком не совпадать с сутью закона».

Другой народный избранник, тоже пожелавший остаться анонимным, сообщил, что закон приняли из-за роста числа «неприемлемых» комментариев в Сети.

«Есть консенсус на этот счёт, что такое могут писать только иностранные провокаторы, потому что наши граждане – они всё-таки относятся с пониманием и знают: всё, что мы всё принимаем здесь, это для их же блага делается, – сказал он. – Но на случай, если вдруг всё-таки это не так, – вот просто на всякий случай – мы решили превентивно такую меру принять, чтобы к нам вопросов не было, если что-то случится».

—