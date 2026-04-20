 

Трамп заявил, что Израиль не подталкивал его к войне с Ираном

20.04.2026, 16:59, Разное
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что Израиль повлиял на его решение начать военные действия против Ирана. В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что к этому решению его привели последствия нападения 7 октября и его «многолетнее убеждение в том, что Иран ни в коем случае не должен получить ядерное оружие».

Трамп подверг резкой критике американские СМИ, заявив, что «90% того, что они говорят, – это ложь и выдуманные истории», а опросы, по его мнению, «сфальсифицированы, как и президентские выборы 2020 года».

Говоря о будущем Ирана, Трамп заявил: «Если новые лидеры Ирана окажутся достаточно умны, страну ждет великое и процветающее будущее».

