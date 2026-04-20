Трамп — «Срок перемирия с Ираном истекает в среду вечером»

Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью изданию Bloomberg, что продление двухнедельного перемирия с Ираном «крайне маловероятно», если до его истечения не будет достигнута договоренность.

По словам Трампа, прекращение огня, объявленное 7 апреля, заканчивается «в среду вечером по вашингтонскому времени». «Я не собираюсь торопиться ради плохой сделки. У нас сколько угодно времени», – заявил президент. На вопрос о том, возобновятся ли боевые действия в случае провала переговоров, Трамп ответил: «Если сделки не будет – безусловно». Вице-президент Джей Ди Вэнс, по словам Трампа, вылетает в Пакистан для возобновления переговоров, которые должны начаться во вторник.

Трамп также подчеркнул, что Ормузский пролив останется заблокированным до подписания соглашения. «Иранцы отчаянно хотят его открытия. Я не открою его, пока сделка не будет подписана», – заявил он. Тем временем Тегеран пока не подтвердил участие в переговорах. Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что «есть различные признаки отсутствия серьезности со стороны США в продвижении дипломатии».