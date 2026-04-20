Мадьяр заявил, что остановит выход Венгрии из МУС, и Нетаниягу, в случае визита, будет арестован

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил сегодня на пресс-конференции, что его правительство остановит процесс выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), инициированный его предшественником Виктором Орбаном.

Мадьяр подчеркнул: если страна остается членом МУС, она обязана задержать любого, кто объявлен судом в розыск, как только он ступит на ее территорию. На вопрос издания Telex о том, обсуждал ли он это с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, Мадьяр ответил уклончиво: «Не обязательно все проговаривать по телефону».

Telex отмечает, что вопрос был задан, поскольку Мадьяр пригласил Нетаниягу на празднование 70-летия Венгерского восстания 1956 года.

Напомним, Орбан объявил о выходе Венгрии из МУС в апреле 2025 года, во время визита Нетаниягу в Будапешт, демонстративно отказавшись исполнить ордер на его арест. Выход должен был вступить в силу 2 июня 2026 года, однако Мадьяр заявил, что эта процедура будет остановлена.