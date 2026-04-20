Основной транспортный вертолет Армии США CH-47F «Chinook» совершил свою первую беспилотную посадку

Армия США успешно завершила отработку полностью автоматизированной посадки CH-47F «Chinook» — основного транспортного вертолета американских вооруженных сил.

Для этого было использовано программное обеспечение компании Boeing для автономного захода на посадку Approach-to-X (A2X), подтвердившее свою эффективность в реальных условиях. Система значительно снижает нагрузку на пилотов, сохраняя контроль над управлением в сложных условиях. Тем самым она открывает возможность интегрировать автоматизацию в реальные высадки без замены экипажей.

А2Х базируется на усовершенствованной архитектуре цифровой АСУ управления полетом, что позволяет вертолету самостоятельно заходить на посадку. С начала года система уже выполнила более 150 автономных заходов с точностью позиционирования до 1,5 метров. По оценке командования, этого вполне достаточно для посадки на ограниченной площадке или в условиях плохой видимости.

Система использует навигационные данные в режиме реального времени и адаптивные законы управления. Стоит уточнить — А2Х не заменяет пилотов, а помогает им выполнять сложные рутинные операции. Экипажи могут изменять или корректировать вводные данные непосредственно во время полета. Такой подход дает возможность оперативно реагировать на угрозы или внезапные изменения в ходе выполняемой миссии.Источник — Boeing