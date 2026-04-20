 

Победу на выборах в Болгарии одержал сторонник сближения с Россией

20.04.2026, 8:13, Разное
  Поддержать в Patreon

Возглавляемая бывшим президентом Болгарии Руменом Радевым партия «Прогрессивная Болгария» одерживает уверенную победу на прошедших в этой стране парламентских выборах. Радев – сторонник сближения с Россией и противник оказания помощи Украины.

Согласно данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией после подсчета 60% голосов, за нее проголосовали 45% избирателей. На втором месте – либеральная коалиция ПП-ДБ с 14%, на третьем – «Герб» во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым – эта проевропейская партия набирает 13%.

«Мы одержали убедительную победу – победу надежды над недоверием, свободы над страхом. Мы продолжим идти по европейскому пути, но необходим прагматизм. Европа стала жертвой своих амбиций действовать как моральный лидер мира», – заявил Радев, обещав также положить конец «олигархическому правлению» в Болгарии.

Борисов признал поражение, однако отметил: управлять страной значительно сложнее, чем одержать победу на выборах.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике