Ким Чен Ын наблюдал за испытанием модернизированных баллистических ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытательным запуском модернизированных баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщило северокорейское государственное агентство KCNA.

На опубликованных KCNA фотографиях Ким Чен Ын присутствует вместе с дочерью Ким Чжу Э и рядом высокопоставленных военных.

По данным Reuters, речь идет о пяти пусках усовершенствованных тактических ракет Hwasong-11 Ra.

Согласно KCNA, испытания проводились для оценки мощности и характеристик новых боевых частей. Reuters и AP уточняют, что речь шла, в частности, о боевых частях с кассетными элементами и осколочными минами. По данным KCNA, ракеты поразили район цели на удалении около 136 километров, накрыв площадь примерно 12,5-13 гектаров.

Это уже четвертый ракетный пуск КНДР в апреле и седьмой с начала 2026 года, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Южнокорейские власти осудили запуск как провокацию.

Отметим, что Северная Корея активно сотрудничает с Ираном в сфере ракетных вооружений.