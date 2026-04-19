Трамп пригрозил уничтожить все электростанции и мосты в Иране

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня. По его словам, в Ормузском обстреле подверглись обстрелу французское и британское суда. «Это было не очень вежливо, правда?» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп сообщил, что американские представители направляются в Исламабад для продолжения переговоров и прибудут туда в пятницу вечером.

По словам президента США, Иран ежедневно теряет 500 миллионов долларов из-за закрытия пролива, тогда как США «не теряют ничего», поскольку танкеры уже перенаправлены в порты Техаса, Луизианы и Аляски.

Трамп предупредил: если Тегеран откажется от «очень справедливой и разумной сделки», предложенной им, Соединенные Штаты уничтожат «все электростанции и все мосты в Иране». «Хватит быть хорошим парнем! Они рухнут быстро и легко. Если они не примут сделку, для меня будет честью сделать то, что должно было быть сделано другими президентами за последние 47 лет. Пора положить конец иранской машине убийств!» – заключил Трамп.