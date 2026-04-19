 

Премьер-министр Испании инициирует расторжение Соглашения об ассоциации ЕС с Израилем

19.04.2026, 15:44, Разное
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна вынесет на рассмотрение Совета ЕС предложение о расторжении Соглашения об ассоциации с Израилем. Об этом он объявил во время митинга Социалистической партии.

Глава испанского правительства в очередной раз заявил о своем несогласии с «незаконной» войной США и Израиля против Ирана, назвав ее «огромной ошибкой» из-за человеческих потерь, из-за перемещенных лиц и миллиардов евро экономического ущерба.

В социальной сети Х Санчес написал: «Настало время, чтобы ЕС разорвал свое Соглашение об ассоциации с Израилем. У нас нет ничего против народа Израиля, напротив. Но правительство, которое нарушает международное право и, следовательно, принципы и ценности ЕС, не может быть нашим партнером. Нет войне». На видео с митинга можно увидеть, что присутствующие встретили его слова аплодисментами.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар так прокомментировал слова премьер-министра Испании: «Мы не примем лицемерных нравоучений от того, кто поддерживает отношения с тоталитарными режимами, попирающими права человека, — Турцией Эрдогана и Венесуэлой Мадуро. От правительства, которое получает благодарности от жестокого иранского режима и террористических организаций и которое посвятило себя распространению антисемитизма. У нас нет претензий к гражданам Испании — напротив. Наши претензии — к двойным стандартам правительства Санчеса».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике