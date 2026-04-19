 

Монаха в Таиланде изгнали из буддийского храма за пристрастие к пиву

19.04.2026, 12:43, Разное
Монаха, которого неоднократно замечали за покупкой пива в местном магазине, изгнали из храма на северо-востоке Таиланда после волны критики в интернете, сообщили местные власти. История стала известной после того, как в соцсетях появились фотографии и свидетельства, утверждающие, что он почти ежедневно приобретал алкоголь на протяжении года. Сначала продавец думал, что напитки предназначены для рабочих при храме, однако позже заявил, что монах употреблял их сам.

По словам очевидцев, он регулярно возвращался за пивом. Когда жители сообщили о происходящем властям, монах якобы устроил конфликт с продавцами, отрицая обвинения и настаивая, что не выглядел пьяным. Глава района Оммари Йивасри совместно с полицией и чиновниками инициировал проверку. В ходе расследования сотрудники полиции, представители местной администрации и жители подтвердили, что монах по имени Пхра Пхирун, служивший в лесном храме в районе На Кхам, действительно покупал там алкоголь. Повторный осмотр храма показал, что этого монаха там уже нет. У четырех оставшихся служителей провели тесты на наркотики – все результаты оказались отрицательными.

Руководитель религиозной общины подрайона На Кхам сообщил, что монаха вывезли из района и отправили в его прежнюю общину в районе Прасат, провинция Сурин. По словам представителей властей, других нарушений выявлено не было, однако этот инцидент привлек внимание к вопросам дисциплины и поведения монахов в местных общинах.

