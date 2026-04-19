Посол Израиля в Швеции осудил пропалестинскую акцию в Стокгольме как антисемитскую провокацию

Телерадиокорпорация «Кан» опубликовала материал Дова Гиль-Хара о реакции посла Израиля в Швеции Зива Нево Кульмана на пропалестинскую акцию, прошедшую накануне на улицах Стокгольма.

По сведениям «Кан», в ходе этой акции был показан перформанс, в котором мужчина, изображенный как еврей – в большой кипе и окровавленном фартуке мясника, – перерезает горло палестинской женщине, в то время как собравшиеся скандируют: «Раздавить сионизм!»

Посол Израиля в Швеции резко осудил этот перформанс. «Откровенные акты антисемитизма, неделя за неделей на улицах Стокгольма. Те же старые стереотипы и кровавые наветы, только вместо «евреев» теперь подставляют «сионистов». «Свобода слова» используется для продвижения ненависти и подстрекательства против национального меньшинства. Слишком многие прохожие молчат. Это Европа 2026 года», – написал Нево Кульман.

On the streets of Stockholm, pro-Palestinian activists stage an obscene theatre: a man depicted as a Jew, wearing a kippah and drenched in blood, slits the throat of a Palestinian while the crowd chants «Crush Zionism.»

