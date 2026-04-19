 

Трамп — «Израиль доказал, что является отличным союзником США»

19.04.2026, 4:43, Разное
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение, в котором дал высокую оценку Израилю. «Независимо от того, любят люди Израиль или нет, он доказал, что является отличным союзником США», – написал Трамп.

Трамп добавил, что израильтяне «смелые, дерзкие, преданные и умные», и подчеркнул: в отличие от других, «чье истинное лицо проявляется в момент конфликта и давления», Израиль «сражается упорно и знает, как побеждать».

