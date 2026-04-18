В Киеве преступник, вооруженный автоматом, открыл стрельбу по прохожим; есть погибшие

В Голосеевском районе Киева преступник, мужчина лет 60, вооруженный автоматом, открыл стрельбу по прохожим. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, среди раненых – ребенок.

УНИАН сообщает, что, расстреляв случайных прохожих, преступник заперся в супермаркете «Велмарт», взяв нескольких человек в заложники. На место прибыли бойцы спецназа, которые штурмовали здание магазина. Преступник открыл огонь и был ликвидирован.

По данным украинских СМИ, стрелявший – уроженец Москвы Дмитрий Васильченков. Отмечается, что он проживал в Бахмуте Донецкой области, а позже переехал в Голосеевский район Киева.