 

В исправительной колонии в Воронеже умер антивоенный блогер и проповедник

18.04.2026, 10:15, Разное
В исправительной колонии № 2 в Воронеже умер проповедник и блогер Христолюб Веган, пишет ОВД-Инфо.

Отец Христолюба рассказал, что 17 апреля ему позвонил оперативник из ИК-2 и сообщил, что его сын умер. Сотрудник ФСИН попросил мужчину приехать в понедельник, 20 апреля, за телом сына. Он отказался сообщить ему причину и обстоятельства смерти Христолюба.

Проповедник находился в этой колонии с января. Его туда перевели после решения суда об ужесточении режима с колонии-поселения до колонии общего режима. В ИК-2 проповедник находился на строгих условия содержания.

Отец Христолюба говорит, что сын не жаловался на проблемы со здоровьем. Последний раз они общались по телефону несколько дней назад.

В колонии-поселении № 10, где он находился до января, Христолюба с первых дней отправляли в помещение для нарушителей под разными предлогами.

«Как только я зашел, мне сразу 5 суток в ШИЗО дали. И вот только что – еще 15. Вообще ни за что, просто так. Я на все согласился и против чего-либо не выступал. И мне все равно дали 5, а с сегодняшнего дня – еще 15 сидеть безвылазно вообще. За то, что я якобы спину прямо не держал в какой-то момент», – рассказывал он.

Христолюб опасался, что его собираются «сгноить» в колонии.

По приговору суда он должен был самостоятельно прибыть в колонию-поселение 13 октября 2025 года. Но вместо этого он провел антивоенный пикет в этот день. После акции его задержали и арестовали для принудительного конвоирования к месту отбывания наказания.

В феврале 2025 года Христолюба приговорили к трем годам колонии-поселения по обвинениям в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 и ч. 4 ст. 354.1 УК).

