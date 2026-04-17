Сериал про Чикатило с Нагиевым в главной роли получит продолжение в виде ситкома

Полюбившийся зрителю сериал «Чикатило» после двух успешных сезонов перейдёт в новый формат – его продолжат снимать в виде ситкома «Семейка Чикатило». Как рассказали источники на телевидении, такое решение было принято по многочисленным просьбам поклонников.

Опросы показали, что большинство телезрителей смотрели первые два сезона именно в качестве комедийной ленты – кто-то с трудом воспринимает Дмитрия Нагиева в серьёзных ролях, а кому-то показался смешным массивный грим, который пришлось применить для этой роли.

«Мы решили соответствовать ожиданиям людей – есть запрос на комедию, и мы это видим. Это будет традиционный ситком в 19-минутном формате, с лафтреком, повторяющимися гэгами и кэтчфрейзами, – рассказал продюсер проекта. – К примеру, у нас Андрей Романович в каждой серии будет вынужден объяснять, почему он пришёл домой так поздно. И всё это с его фирменной мимикой из предыдущих сезонов».

В сериал введут и новых персонажей – так, Александр Робак сыграет недалёкого и доверчивого соседа семьи Чикатило, который неоднократно становится свидетелем преступлений главы семейства, но не догадывается, что происходит, а порою и помогает ему по незнанию. Появление тёщи главного героя в тизере обыграли фразой: «Сейчас она пилит его, но однажды он распилит её». Первый сезон будет посвящён периоду, когда Андрей Чикатило работал в школе – такой сеттинг, как говорят в съёмочной группе, сам по себе служит неисчерпаемым источником шуток и комедийных ситуаций.

Несмотря на многочисленную армию фанатов, идея сериала понравилась не всем – так, директор дома-музея Чикатило в Шахтах, историк-чикатилист Оксана Маркина назвала ленту «балаганом» и заявила, что в отличие от предыдущих сезонов, на этот раз с ней никто не консультировался.

«Я думаю, что образ, который планируется вывести в этом ситкоме, уже не будет иметь ничего общего с Андреем Романовичем и его наследием. Могу только выразить сожаление, что вместо серьёзных, практически документальных работ, сейчас всё переводят в формат пустых развлечений, которые не несут никакой пользы, никакого примера для подрастающего поколения», – высказалась она.

