 

Солнечный электромобиль Aptera вырабатывает больше энергии, чем традиционные панели

17.04.2026, 12:48, Разное
Компания Aptera, разрабатывающая солнечные электромобили, вновь привлекла к себе внимание публики. 14 апреля ее директор Стив Фамбро поделился в соцсетях любопытным сравнением: ранним утром его прототип вырабатывал больше энергии, чем домашняя солнечная электростанция. Примерно в 8 утра дом выдавал всего 136 ватт, тогда как автомобиль с солнечными панелями— около 300, а затем и все 363 ватта. Это не означает, что машина в целом эффективнее домашней системы — за полный день стационарные панели, безусловно, сгенерируют больше. Тем не менее, этот пример прорисовывает инженерную философию Aptera.

В чем же секрет? Обычные домашние панели закреплены под фиксированным углом и оптимально работают в полдень, когда солнце находится в зените. Ранним утром лучи падают под острым углом, и эффективность системы резко падает. Электромобиль же использует иную стратегию: фотоэлементы интегрированы в капот, приборную панель, крышу и заднюю дверь. Такая компоновка гарантирует, что в любой момент хотя бы часть поверхности окажется обращенной прямо к солнцу. Суммарная мощность системы достигает 700 ватт. По заявлениям компании, в солнечных регионах это позволяет ежедневно набирать до 70 км запаса хода. Сейчас, в 2025–2026 годах, технология проходит испытания в реальных условиях.

Финансовое положение Aptera, недавно вышедшей на биржу NASDAQ под тикером SEV, типично для молодого производителя электромобилей — то есть, весьма шатко. Тем не менее, есть и прогресс. 3 марта с конвейера в Карлсбаде сошел первый предсерийный образец. Утреннее сравнение выработки энергии может показаться мелкой деталью, но оно отражает главную цель Aptera: максимально использовать солнечный свет в течение всего дня, чтобы снизить потребность в подзарядке от сети. Если инженерам компании удастся реализовать задуманное, это может изменить само представление о том, как питать современный электромобиль.Источник &#8212 Fambro

