ВМС ВСУ подтвердили удар по заводу «Атлант-Аэро» в Таганроге

Военно-морские силы Украины подтвердили удар по российскому предприятию «Атлант-Аэро» в Таганроге Ростовской области. По данным украинской стороны, речь идет о заводе, связанном с производством ударно-разведывательных беспилотников типа «Молния» и комплектующих к БПЛА «Орион».

Согласно этим сообщениям ВСУ и украинских СМИ, удар был нанесен с применением крылатых ракет «Нептун» украинского производства. ВМС ВСУ заявили, что в результате атаки подтверждено поражение нескольких производственных корпусов и цехов предприятия.

Ранее украинские СМИ писали, что операция проводилась при участии подразделений ВМС и Центра специальных операций «Альфа» СБУ. В публикациях также говорилось о серии взрывов и пожаре на территории завода.

Российская сторона на момент этих сообщений не публиковала подтверждения украинской версии о характере пораженного объекта и примененном типе вооружения. Власти РФ сообщали, что в Таганроге «из-за воздушной атаки» пострадали три человека.