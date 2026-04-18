Историки нашли в Лондоне единственный дом, где жил Уильям Шекспир

Единственное лондонское жилище Уильяма Шекспира наконец нанесено на карту с точностью до конкретного дома в Блэкфрайарс. Согласно устоявшейся версии, после успеха в столице драматург около 1613 года удалился в родной Стратфорд. Считалось, что он покинул театральный мир, чтобы провести последние годы как типичный сельский джентльмен. Однако старый чертеж, датированный 1668 годом, опровергает этот сценарий. Люси Манро, профессор из Королевского колледжа Лондона, обнаружила в архивах свидетельства, максимально точно указывающие местоположение и размеры единственной недвижимости Шекспира в английской столице.

Как оказалось, писатель оставался активным в городе и в поздние годы своей жизни. Время покупки показательно: Шекспир приобрел жилье как раз тогда, когда «уходил на покой». Как отмечает Манро, находка ставит под сомнение устоявшийся нарратив. Драматург купил недвижимость не где-нибудь, а прямо рядом со своим рабочим местом — театром Блэкфрайарс. Хотя ученые знали, что в 1613 году Шекспир приобрел сторожку в монастырском квартале, точное ее расположение оставалось загадкой.

Сопоставив три документа, включая план восстановления города после Великого пожара, исследователи доказали, что владение находилось там, где сегодня находятся Бергон-стрит и Айленд-Ярд. Длина дома составляла 45 футов — настолько внушительное здание, что к середине XVII века его разделили на два жилища. Дом Шекспира, вероятно, служил писателю творческой базой. Здесь он работал над «Двумя благородными родственниками» и останавливался во время визита в Лондон в 1614-м.

Новые документы раскрывают дальнейшую судьбу дома: недвижимость оставалась в семье до 1665 года, когда внучка драматурга продала ее. Это случилось за год до того, как здание сгорело в Великом пожаре. Детальная карта города подтверждает, что владение занимало землю, где сейчас находятся Айленд-Ярд и Бергон-стрит.