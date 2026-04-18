За средства федерального бюджета Ройзман создаст для «Ельцин-центра» памятник украинскому языку

Министерство культуры подвело итоги ежегодного конкурса «Гений места» и распределило 5 миллиардов рублей на проекты по духовно-нравственному воспитанию молодёжи, сохранение исторической памяти и формирование преемственности поколений.

Впервые за 5 лет проведения конкурса грант получил «Ельцин центр» – учреждение культуры выступило с инициативой установить памятник украинскому языку.

«Несмотря на все сложности, украинский язык остаётся неотъемлемой частью культурного фонда многонационального народа Российской Федерации. Поэтому мы благодарны лично Ольге Борисовне Любимовой, которая поддержала нашу заявку», – сказал замглавы «Ельцин-центра» Валентин Грушевский.

Автор монумента – известный свердловский скульптор Израиль Ройзман, который уже приступил к работе. На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 150 миллионов рублей.

