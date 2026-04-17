Новые ГОСТы ограничат содержание пластика и опилок в пищевых продуктах

Институт питания РАН расширил требования к пищевым товарам ежедневного пользования, обновив действующие государственные стандарты на 125 наименований простых и комплексных продуктов биологического насыщения. Новые стандарты вступают в силу со дня публикации.

Основные изменения направлены на ограничение содержания вредных и условно вредных веществ в пище. Например, согласно ГОСТ 6292-2026 «Крупа рисовая», в рисовой крупе первой категории содержание пластика ограничено 15%. Согласно ГОСТ 31450-2026 «молоко питьевое», содержание мела и асбеста не должно превышать 6% объёмной доли всего продукта. Наконец, ГОСТ Р 58233-2026 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия» вводит ограничение на содержание опилок и птичьего помёта.

Новые стандарты, как уверяют научные сотрудники, разработаны с привлечением ведущих диетологов, нутрициологов, экономистов, а также поваров бюджетных и пенитенциарных учреждений.

