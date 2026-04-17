В Госдуме призвали запретить электричество для окончательного решения проблемы VPN

Депутат Государственной думы Виталий Милонов нашёл способ «положить конец диктатуре американцев в Интернете» и дать возможность России обрести «полный цифрой суверенитет».

«Решать вопрос нужно кардинально, иначе мы потерям страну. Я предлагаю обратиться к передовому опыту Российской империи и навсегда отключить электричество. Без него никакой богопротивный VPN работать не будет, поэтому мы сможем вздохнуть спокойно», – сказал народный избранник.

Начать парламентарий призывает с введением временных ограничений по доступу к электросети для отдельных категорий граждан – «либералов, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и других экстремистов».

«Мужеложец, демократ или русофоб не должен иметь доступа к благам, созданным русскими людьми. Мы оставим врагам народа лучины и землянки, чтобы у них была возможность подумать о своей моральной деградации», – пообещал Милонов в своём Telegram-канале.

